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一張圖看天氣！這天東北風又增強 北部東半部降溫有雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局預報，未來一周天氣將隨東北風強弱導致冷熱交替，前半周東北風減弱，白天氣溫回升、早晚稍涼，僅迎風面有短暫雨。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影
示意圖。中央氣象局預報，未來一周天氣將隨東北風強弱導致冷熱交替，前半周東北風減弱，白天氣溫回升、早晚稍涼，僅迎風面有短暫雨。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影

中央氣象局預報，未來一周天氣將隨東北風強弱導致冷熱交替，前半周東北風減弱，白天氣溫回升、早晚稍涼，僅迎風面有短暫雨，周四、周五可能有另一波東北風來訪，東北部、北部又將感受涼秋，預估北部、東半部的降雨機率也會增加。

氣象局表示，未來在東北風影響下，中部以北、東半部沿海空曠地區及外島，容易出現較強陣風，鄰近海域風力、海浪也會較大，海邊活動要注意安全。

氣象局表示，周一、周二東北風涼意漸減弱、氣溫回升，東半部、北海岸，局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區及近山區零星短暫雷陣雨。

周三、周四水氣稍稍增多，東半部、北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區零星短暫雷陣雨。

周五之後預測另一波東北風來訪，北部、東半部將率先感受涼秋，水氣也會增多，其他地區亦有降溫感受。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局

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