一張圖看天氣！這天東北風又增強 北部東半部降溫有雨

中央氣象局預報，未來一周天氣將隨東北風強弱導致冷熱交替，前半周東北風減弱，白天氣溫回升、早晚稍涼，僅迎風面有短暫雨，周四、周五可能有另一波東北風來訪，東北部、北部又將感受涼秋，預估北部、東半部的降雨機率也會增加。

氣象局表示，未來在東北風影響下，中部以北、東半部沿海空曠地區及外島，容易出現較強陣風，鄰近海域風力、海浪也會較大，海邊活動要注意安全。

氣象局表示，周一、周二東北風涼意漸減弱、氣溫回升，東半部、北海岸，局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區及近山區零星短暫雷陣雨。

周三、周四水氣稍稍增多，東半部、北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區零星短暫雷陣雨。