台灣文化協會百年紀念會 蔡英文：文化有活力、國家就有力量

「文化有活力、國家就有力量。」台灣文化協會今日成立屆滿一百年，總統蔡英文在文協一百年紀念會「百年追求‧世紀之約」上表示，文協前輩的信念提醒台灣人民要有自信，「我們不只是紀念一個年代、一批人物，更要延續他們的精神，作為台灣進步的力量。」

1921年10月17日，台灣文化協會於大稻埕靜修女子學校舉行成立大會，會員逾千人；林獻堂為總理，蔣渭水為專務理事。隨後文協於台南、彰化、員林相繼成立分部，展開影響深遠的台灣新文化運動。為了紀念文協百年，文化部與文化總會下午4時在台北市中山堂—1920年代在地知識分子集散地之一的舊台北公會堂舉行「百年追求‧世紀之約」紀念會，向早在一百年前便倡議台灣文化啟蒙、展現台灣人「樂為世界人」胸襟的文協先賢致敬。

紀念會上除了蔡英文總統、文化部長李永得出席，文協先賢蔣渭水、林獻堂、賴和等後代代表，包含蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根（蔣渭水之孫）、明台高中董事長林芳媖（林獻堂孫媳）、醫師賴碩彥（賴和之孫）、阿罩霧文化基金會董事長林俊明（霧峰林家後代），以及上善人文基金會董事長詹宏志、文化資產學者李乾朗等共襄盛舉。

蔡英文致詞時表示，前幾天台灣雕塑家黃土水雕塑作品「甘露水」重新回到世人面前。這件傳奇性的作品誕生於1921年，其以自信的姿態，訴說藝術家對台灣社會的期待。而此次舉辦紀念會的中山堂，也收藏黃土水的遺作「水牛群像」。

她表示，文協前輩不僅熱愛台灣，其信念也提醒台灣人要有自信。如今文協前輩期待的自由時代已在台灣出現，文化展演的形式不再受政府禁止、人民言論自由受到保障，新世代年輕人在這塊土地上孕育進步的思想。

文化部長李永得致詞時表示，一百年前的今天，台灣有一批知識份子組織了文化協會。文化協會有十年運作時間，代因政府的打壓，歷史遭塵封甚久，他們的精神和資產非常珍貴，需要一代代傳承。

為了紀念文協百年，文化部與許多民間團體共同舉辦活動。李永得表示，活動主要呈現兩部分，一是文協當年如何推動台灣新文化運動，二是檢視這一百年來新文化運動的成果、藉此策勵將來。他認為，文協留下最重要的資產是「台灣是台灣人的台灣」，此一信念由蔡培火提出來，林獻堂在墨寶中也提到，象徵台灣認同的覺醒。文協也帶來「世界的台灣」，藉新文化運動在台灣推廣世界思潮與文化，與世界接軌，包括戲劇「悲慘世界」都在那時演出。當時的文協前輩認為，唯有文化才能團結台灣。

「百年追求‧世紀之約」紀念會在本屆總統文化獎青年創意獎得主陳柏均與雷昇傳藝劇團跨界合作的嶄新街舞與鼓聲中展開。紀念會邀請結合街舞與武術、傳統與搖滾、流行與在地等跨領域、跨時代、跨世代、跨族群的藝文團體，包括桑布伊、乱彈阿翔、黃連煜等金曲歌手，以及台語搖滾樂團拍謝少年、創作歌手吳汶芳、Naughty Swing搖擺舞團等，帶來一系列的精采表演。此外，本聲動樂團也演出「台灣議會設置請願歌」等組曲；來自高雄六的尼布恩合唱團，也帶來融合在地特色及跨族群、跨文化的演唱。紀念會全程線上直播，民眾可透過文化部臉書、文總臉書及Youtube頻道等平台觀賞。

●「百年追求‧世紀之約」紀念會直播平臺：

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文化總會Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCJ6QOe58WVsGcRkjQX3x6bg

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