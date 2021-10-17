北部人手機狂響！網友收到「全英文警報」霧煞煞 答案揭曉了

今天下午3點23分左右，有不少北部民眾收到警報簡訊，但因全英文，許多民眾霧煞煞，就有網友上PTTGossiping板問「有人收到警報？」警報內文全都是英文，網友問「怎麼有點看不懂，這是發生啥事？」令收到警報的網友覺得詭異，明明沒地震、防災演習，警報還全英文。

對此，翡翠水庫管理局長謝政道表示，這個細胞警告簡訊的確是翡管局發的，翡翠水庫管理局今天下午的確發出下午六點即將放水的警報通知，不過為何收到的簡訊內容是全英文，目前還在了解。

由於警報內容寫著「（Reservoir discharge warning）Reservoir will discharge at 10/17 18:00.TFRA2666-7824」，收到警訊的網友紛紛回報，「家裡三支手機都有收到，整個問號」、「完全看不懂那是什麼」、「講中文啊阿鬼」、「6點要幹嘛？怕」、「收到+1，這樣寫真的看不懂。」

甚至問卦貼文一出，更有不少網友秒回「有」收到，還有網友說，「不要去玩水」、還有網友納悶問「完全看不懂那是什麼！」不過也有有網友秒解讀，表示是水庫洩洪警告，「只是不知道為何用英文……」

有網友根據警報的電話號碼，查出應該是翡翠水庫的警報簡訊，網友說，「看起來是水庫洩洪」、「好像是放水的警告」、並有網友抱怨，「水庫洩洪也不寫哪個」、「水庫洩洪警報.....工程師是不是在睡覺」、「不知道為何用英文」、還有網友說，「台灣跟上世界，英文警報」。

記者致電翡管局證實，這個警報的確是翡翠水庫管理局發的細胞簡訊，是要通知翡翠水庫下游民眾，因水庫傍晚六點將放水，要提醒民眾遠離河道。