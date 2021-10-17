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虎豹潭體驗營負責人找到了 侯友宜：共有4個股東

創64年同期最低溫！南韓首爾17日凌晨氣溫降至0度

週一開始回暖 雨勢趨緩迎好天

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
17日清晨氣溫驟降，18日因東北風減弱，氣溫將回暖。 中央氣象局
17日清晨氣溫驟降，18日因東北風減弱，氣溫將回暖。 中央氣象局

繼周日北部低溫最低下探19度，周一全台氣溫將逐漸回暖，但北部與東半度日夜溫差仍大，建議民眾出門仍可加件外套。同時，週一開始水氣稍微減少，各地降雨狀況緩和。北部多雲時晴，南部晴朗穩定。直到週五東北風增強後，北部與東北部將持續出現降雨狀況。

週一回暖注意溫差

台灣受16日一波較涼的東北季風報到，17日晨新竹以北低溫已降至19度左右，北部與東半部的民眾已能感受到稍稍涼意。其他地區溫度相對不受影響，且為多雲時晴的狀況。

根據中央氣象局官網資訊，18日至19日東北風減弱，氣溫將稍回升，北部、東半部地區可回升約3到4度。而南半部相對不受東北風影響，保持高溫晴時到雲的天氣，最高溫預測可達到30度以上，提醒南部民眾注意防暑措施。

氣象達人彭啟明於臉書表示，由於北方涼空氣減弱，台灣整體溫度都會回升，但清晨低溫仍然可能降至20度左右，日夜溫差擴大，建議衣著可以用洋蔥式穿搭，早晚外出多加件外套保暖。

雨勢趨緩到下周四

中央氣象局指出，台灣受東北風影響，北部及東半部地區17日有局部短暫陣雨現象，其他地區為多雲。但18日開始全台雨勢減緩，將迎來為期三日多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨。東北風將於22日增強，北部及東半部地區受東北風影響，於23日開始出現局部短暫雨。

氣象專家吳德榮也在專欄指出，17日上午起至21日上午東北季風略減弱，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨的機率。北部多雲時晴，中南部晴朗穩定。周四下午鋒面接近北部、東北部開始出現局部雨。周五、周六鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波，但降雨影響範圍更大。

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