又一波東北風周五報到！ 氣象局：水氣更多、雨區更大

東北風發威，今天清晨全台測得最低溫為桃園18.7度，台北也僅22.1度，中央氣象局表示，明天清晨是這波東北風最冷的時候，預估台北氣溫約21度，明天白天東北風就會減弱，各地氣溫回升，但周四、周五又有另一波東北風報到，氣溫降幅不如這次明顯，但水氣更多、雨區更大。

氣象局預報員徐仲毅表示，今天台灣受到東北風影響，北部、東半部地區降雨降溫，尤其新竹以北、宜蘭相對更明顯，中南部維持多雲到晴、日夜溫差較大。今天台南以北、東半部、恆春半島、外島容易出現9到11級強陣風，海面風浪大，北台灣、東半部、恆春半島、馬祖可能發生長浪，海邊活動留意安全。

今天主要降雨集中在白天，其中新竹以北、東半部、基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較為顯著，中南部白天維持多雲到晴，中部山區、南部近山區平地有午後雷陣雨機會，下午到晚上雨勢趨緩，雨區偏向迎風面。

溫度部分，徐仲毅說，這道東北風是今年入秋以來首度涼冷空氣南下，今天清晨台南以北、宜蘭外島普遍測得今年入秋最低溫，人工測站最低溫為蘇澳19.6度，台北22.1度，自動站最低溫出現在桃園楊梅茶改場18.7度。

徐仲毅說，北台灣、宜蘭、花蓮預估今天最高溫不超過25度，這波東北風影響下，明天清晨達到最低溫，台北只有21度左右，空曠近山區沿海地區更低，中南部降幅不如北台灣明顯，但早晚氣溫也會比之前更涼，早出晚歸要留意添加衣物。

至於未來一周天氣，明天白天開始東北風減弱，天氣穩定，僅東半部地區、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，周三、四水氣增加，東半部、北部山區有短暫雨，其他地區多雲到晴。周五要留意另一波東北風增強，北部、東半部降雨機率提高，中南部雲量也變多。

徐仲毅說，下波東北風氣溫降幅不像這次明顯，不過水氣偏多、降雨範圍廣、時間稍長，主要影響區域為北部、東半部，降雨最明顯區域為基隆北海岸、宜蘭、大台北山區，中南部僅山區跟近山區平地有午後雷陣雨，由於後期天氣有不確定性，下波東北風也不排除提前至周四南下。