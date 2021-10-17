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梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎 參山處要送蜜蘋果

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處今年3月舉辦梨山地景藝術節，推出行銷影片「我在梨山不離山Between Mountains」傳出捷報，榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的麥哲倫獎(Magellan Awards)「旅遊目的地－行銷影片」銀獎。參山處昨在臉書粉專舉辦看影片抽梨山蜜蘋果活動，受到熱烈迴響，不到一天時間，近2千人上網看影片，將送出100斤梨山當季特產蜜蘋果與遊客分享得獎喜悅。

參山處代理處長曹忠猷表示，今年3月首次在梨山地區舉辦「梨山地景藝術節」，委由桔禾創意公司承辦，以山間遊蹤為策展主題，將在地的泰雅部落文化與故事融入於藝術作品中，重新梳理與探索台灣最美、最高的山城，宣傳影片獲獎，將大梨山的美景推向國際舞台，可望吸引更多的國外遊客來到梨山。

曹忠猷說，得獎影片取景自梨山地區壯闊的峭壁、溪流脈動，並融入編織、圖騰等元素，讓遊客感受到隱密的山間中，飽含著部落人文與風情意象。邀請更多的民眾上粉絲專頁看影片，有機會獲得梨山獨特風味蜜蘋果免費送到家。

參山處指出，到趣遊參山粉絲專頁參加活動，除了10名幸運兒每人可獲得10斤蜜蘋果外，另外抽出20名贈送文青最喜歡的藝術節限量文創商品。

梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供
梨山地景藝術節影片獲美國麥哲倫獎肯定，參山處要送蜜蘋果分享喜悅。圖／觀光局參山國家風景區管理處提供

梨山 藝術節 國家風景區

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