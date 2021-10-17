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東北季風發威最低降至17度 吳德榮：周四又有鋒面接近
今天到明晨入秋以來最明顯的一波東北季風南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨新竹以北低溫已降至19度左右，天氣有感轉涼，北台秋意濃，北台灣白天約在20度左右；今晚、明晨降至最低，空曠地區約可降至17度，台北市區可降至18、19度。
吳德榮說，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，東北部局部地區有較大雨勢；背風面中南部影響較小，雲量稍增，氣溫略降。今天北部17至22度，中部20至31度；南部22至33度，東部18至30度。
吳德榮說，明天上午起至周四上午東北季風略減弱，氣溫逐日微升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨的機率；北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。周四下午鋒面接近北部、東北部轉有局部雨。
吳德榮表示，周五、周六鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波，但降雨影響範圍更大；北部、東北部及東部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北台灣再略轉涼；南部雲量略增。
此外，最新各國模式模擬顯示，未來一周在西北太平洋，除了日本東方遠海即將變性為溫帶氣旋的南修外，並無其他熱帶擾動發展的跡象。
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