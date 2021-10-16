桃園平鎮住家旁變廢車場惹議 被查出沒營運許可竟偷跑

桃園市平鎮區東勢里一社區旁約600坪空地，被堆放廢棄車輛多月，附近住家質疑違法市府卻不管。市議員舒翠玲今天表示，13日邀集環保、地政、經發局等單位會勘後，發現業者雖然部分申請計畫過關，但是該做的維護設施還沒完成，根本沒有營運許可就放廢棄車，不把公權力放在眼裡。

會勘最後決議業者必須於13日起，若未下雨15天內盡速清理現場廢汽車，下雨就寬限延至30天內清理完畢，期限內未完成就以違反廢棄物清理法第18條告發，可分別處6至30萬元罰鍰，採連續罰。環保局不諱言業者偷跑，民眾陳情、檢舉發揮監督效果，一定查辦到底。

舒翠玲指出，違法堆放廢棄車輛的地點在東勢里太平西路，附近社區因為9月30晚上，平鎮66快速公路橋下廢棄車回收場大火，火勢猛烈黑煙沖天，周邊不少住戶整晚不能好好睡覺。大火激起太平西路這邊的住家危機意識，因為旁邊也是廢棄車回收場，以前就懷疑違法堆放，66快速路橋下大火後，隔天就向服務處還有環保局陳情。

舒翠玲10月13日找來環保局廢管科、經發局商業發展科、地政局地用科、公所里長和住家代班會勘，業者說最近才放車輛，住家說陸陸續續放了好幾個月，也有人說陸續放廢車1年多了，舒翠玲責怪環保局完全不管，一個還沒有拿到營業許可的廢汽車業者，竟然已經營運而且沒有任何應有的維護措施。

市府相關單位在現場說明，現場是一般農業區農牧用地，業者向環保局提出興辦事業計畫，準備經營廢棄機動車的回收場，計畫經過相關單位審查、修正後3月過關，地政局6月同意變更，業者必須在完成計畫內容的相關措施，包括做好圍籬劃出綠帶、污水防治等工作，才能相環保局申請營業許可。