北市大稻埕焰火秀遇雨 北市府：不受影響照常施放

台灣有女網友就分享爆笑經歷，指日前買來的大閘蟹到貨，剛巧她不在家，就拜託鄰居幫忙簽收並冷藏，不料當佛教徒鄰居拆箱時看到1隻隻被綁緊的大閘蟹，就燃起惻隱之心，打算買下來放生，結果樓主衝回家拿貨見到令人哭笑不得的這一幕。

2021-10-16 12:22