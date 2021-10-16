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北市大稻埕焰火秀遇雨 北市府：不受影響照常施放

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市2021大稻埕情人節活動受疫情影響，延至今天在淡水河延平河濱公園登場，預計晚間施放焰火。記者楊正海／攝影
台北市2021大稻埕情人節活動受疫情影響，延至今天在淡水河延平河濱公園登場，預計晚間施放焰火。記者楊正海／攝影

北市2021大稻埕情人節活動受疫情影響，延至今天在淡水河延平河濱公園登場，預計晚間20時10分將施放480秒的焰火秀。傍晚起雖然下起陣雨，但北市觀傳局指出，焰火施放有風速限制，下雨則不受影響，焰火將照常施放。

大稻埕情人節活動，受疫情影響，今年活動採預約制，僅開放3000名民眾進場，下午天氣晴朗，活動現場有民眾席地而坐在野餐墊上，準備晚上觀賞焰火，現場除了舞臺上有精彩表演，還有「自由戀」、「愛無限」、「台北熊讚熱氣球地景」打卡裝置物，讓民眾拍照打卡留下回憶。

傍晚起受鋒面影響，下起陣陣大雨，野餐民眾撑傘避雨。 北市消防局指出，據專業爆竹煙火施放資格及人員管理辦法第7條第3款規定，現場風速持續達每秒7公尺(4級風)以上時，施放人員應暫停施放行為，另經台大氣象團隊預測今晚上8時風速為2至4級風，符合施放規定，焰火照常施放。

台北市2021大稻埕情人節活動受疫情影響，延至今天在淡水河延平河濱公園登場，預計晚間施放焰火。記者楊正海／攝影
台北市2021大稻埕情人節活動受疫情影響，延至今天在淡水河延平河濱公園登場，預計晚間施放焰火。記者楊正海／攝影

北市 疫情 野餐

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