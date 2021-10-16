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她違規坐月台和鳴日號合影還嗆聲 台鐵：已報警
日前台鐵才發生，民眾攀上藍皮解憂號拍照，還站在軌道中央合影，引發批評，今天又爆出一名女子坐在月台上與鳴日號合影，遭網友痛批卻回嗆「請問關你屁事」，再度引發熱議。
對此，台鐵局表示，該女已違反鐵路法第71條規定，並已報警移交鐵路警察查辦，最高可處新台幣1500元到7500元罰鍰。台鐵也呼籲民眾愛惜自身安全，千萬不要以身試法。
臉書「台灣便當管理局-附屬鐵道部」今天Po文指出，一名自稱南山人壽女員工，在IG上Po出一張坐在月台上與鳴日號合影的照片，當有網友留言批評「所以為了拍照這樣當亡美也可以？」，該女不僅沒有道歉，還說「整台鳴日號是公司包下來給南山同仁專屬使用的列車」。
該女還說，列車停在台南，就是「特意停下來」給他們拍照用，車頭車尾隨便拍，完全沒有危險，因為是刻意要讓他們拍照留念。
最後還嗆網友，「請問跟你有什麼關係？」、「不想看可以不要看」、「不要愛看又愛講」，還說自己就喜歡封鎖人。貼文一出，引發網友群起撻伐。
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