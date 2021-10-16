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後疫情時代 台金航線又大幅增班增加運能

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府表示，近期各家航空公司陸續增班，請旅客可參考懶人包。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣府表示，近期各家航空公司陸續增班，請旅客可參考懶人包。記者蔡家蓁／翻攝

疫情趨緩，面對後疫情時代，金門縣府也積極擘畫各項觀光產業活動，包括「金門老兵召集令」及「金門海洋藝術季」等活動來招倈遊客、活絡金門經濟外，繼昨日恢復台北—金門航線的每日早上7時5分台北起飛之早班機後，今天再度宣布增加運能。

金門縣政府今天表示，防疫不鬆懈，本土確診案例持續+0，金門機場快篩站及縣府專機日前均已完成階段性任務，面對後疫情時代，縣府積極擘畫因應各項措施，繼立榮航空10月15日起計畫增班後，華信及立榮航空宣布將再增加運能，包括

台北往金門航線，華信航空：10/24、29及31加開往返一架次，11月起則以A320機型每日加開往返一架次。

立榮航空從11月1日起，每日加開往返1架次、每週一、四、五、六及日末班機放大機型。另外台中—金門航線：立榮11月1日起，每日放大及加開往返各一架次。

至於立榮的高雄—金門航線，將從11月1日起，每週五及日放大機型往返一架次。

縣府表示，共同協力依市場需求朝運能正常化邁進，更期盼疫情遠離、早日恢復往日航空榮景。 縣府也強調，目前金門機場快篩站只是暫時停止快篩，但維持所有的設施、設備、人員編制整備，一有需要可隨時啟動。

另外，依中央疫情指揮中心規定，目前搭機由台灣來金門都還是需要填寫「健康聲明書」，無症狀者可直接搭機，有症狀者則需快篩陰性才能搭機，請鄉親及旅客留意。

台金航線，繼昨日恢復台北—金門航線的每日早上7時5分台北起飛之早班機後，今天再度宣布增加運能。記者蔡家蓁／攝影
台金航線，繼昨日恢復台北—金門航線的每日早上7時5分台北起飛之早班機後，今天再度宣布增加運能。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情 航線

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