國際扶輪12場「乳影隨形」雙癌篩公益活動惠嘉中部婦女

國際扶輪3462地區台中西屯扶輪社、台中東海扶輪社共同響應粉紅10月國際乳癌防治關懷月，推出中部12場「乳影隨形」社區女性篩檢乳癌和子宮頸癌篩檢公益活動嘉惠中部婦女，今天首場在台中市大里區友秀公司庭園登場，吸引社區女性朋友報名參加篩檢。

台中東海扶輪社社長梁明勝建築師說，台中地區的乳癌篩檢率偏低，所以扶輪社友在一周前就以活動地點為中心，沿街挨家挨戶發送這次免費雙癌篩檢的傳單、宣導婦女癌症篩檢的重要。他強調，女性應提高防癌意識，除了定期自我檢測、更要定期接受專業醫師的檢查，缺一不可。

西屯扶輪社社友施貴堂說，今天是國際扶輪3462地區「乳影隨形」雙癌篩檢的第一場活動，很多粉領族報名，別具意義。乳癌是台灣女性的頭號敵人，唯有透過定期乳癌篩檢，才能發現早期乳癌，經過適當的治療 ，5 年存活率第零期將近百分之九十八。所以乳癌不可怕，對策就是定期篩檢，早期治療。

西屯社社友高銀龍攜手嬌妻出席活動，他說，今年國際扶輪社長特別提到女性健康是全人類最重要的議題，因為女性健康代表國家社會的福利及經濟發展潛力，所以為了女性健康所舉辦的活動，都深具意義及影響力，呼籲大家重視身旁每一位女性的健康，是家庭幸福美滿的訣竅。