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流感疫苗半個月逾144萬人接種 累計2死亡通報

中央社 / 台北16日電
疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，公費流感疫苗10月1日開打至今，累計逾144萬人接種，共接獲2起接種後死亡通報，但尚未觀察到流感疫苗有安全疑慮。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，公費流感疫苗也於10月起開打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，流感疫苗開打至今已接種144萬5000多劑，預計每天約有12萬至13萬人接種流感疫苗，目前接種狀況都算穩定。

有媒體報導指出，台中市一名有慢性病史的62歲男子，5日接種流感疫苗後，並沒有出現不適情況，但隔日卻被家人發現倒臥家中無呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治，據了解，死因為心血管疾病猝發。

莊人祥說，截至目前共接獲2起接種流感疫苗後死亡通報，除了上述62歲男子，另有一名79歲男子，接種疫苗後出現胸痛、冒汗等症狀，到醫院後無呼吸、心跳，急救無效，但是否與疫苗接種或疾病，還有待後續評估，至今尚未觀察到流感疫苗有安全疑慮。

流感疫苗 疫情 莊人祥

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