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世醫大會挺台參與世衛 指揮中心感謝友好國家

中央社 / 台北16日電

世界醫師世界大會近日表決通過支持台灣參與WHO、WHA的決議文，中央流行疫情指揮中心今天表示，感謝理念相近的友好國家力挺台灣。

世界醫師會（WMA）近日在英國倫敦召開大會，昨天處理支持台灣參與世界衛生組織（WHO）決議文時，再遭中國醫師會提案反對。

台灣醫師會理事長邱泰源昨天表示，經過2次表決，順利通過支持台灣參與世界衛生組織與世界衛生大會（WHA）的決議文。

媒體今天在疫情記者會上提問此事，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，世界醫師會組織中，理念相近的友好國家對台灣力挺，指揮中心表達感謝。

對於日本外務大臣茂木敏充昨天表示，擬再追加提供給台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，外交部表達誠摯感謝與歡迎，深信合作必能度過難關，並早日恢復雙邊的熱絡互訪。

指揮中心發言人莊人祥今天則在疫情記者會上表示，日本捐贈疫苗數量與日期尚在協調中，未來將根據疫苗抵台時間，再決定如何提供民眾施打。

此外，美國今天宣布解除完整接種疫苗外國旅客的旅遊限制，自11月8日起生效。疾病管制暨預防中心（CDC）說，美國將開放混打COVID-19疫苗的國際旅客入境，促進赴美。

媒體提問，此舉是否影響接種高端疫苗的民眾赴美，陳宗彥說，美國目前公布新制自11月8日起實施，但詳細執行計畫內容尚未確定，指揮中心將與外交部和外館詳細掌握美國實施計畫的內容。

高端疫苗 醫師 美國

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