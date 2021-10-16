疫情延宕5個月 五七藝文季梧棲騎鐵馬今晨開騎

原訂於5月15日舉辦的「2021五七藝文季-愛上梧棲鐵馬采風」活動，因當時疫情延辦，今晨(16日)順利在台中港海港聯合大樓舉辦，民眾開心騎鐵馬出發，台中港務警察總隊也在現場進行反貪倡廉宣導，並指揮交通，活動順利落幕。

台中市梧棲區公所原於5月15日規劃舉辦「2021五七藝文季-愛上梧棲鐵馬采風」活動，當時民眾報名相當踴躍，卻受國內疫情影響，主辦單位暫緩活動，直至近期疫情趨緩、疫苗施打率提升，拍定今晨在台中港海港聯合大樓南棟停車場出發。

清晨海風微涼，許多家庭踏著雙人協力自行車、鐵馬在港區道路欣賞海天摩天輪、18號風車、梧棲觀光漁市等台中港著名觀光景點，民眾表示，疫情悶在家好久，難得能恢復多人出外一起運動，好過癮。