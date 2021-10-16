聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國三關廟交流道匝道常塞車追撞 增右轉道20日啟用
國道3號南二高關廟交流道、台19甲路口每天尖峰時刻必塞車、連續假期更是車流回堵；高速公路局在永康交流道匝道加開右轉車道，預計20日完工啟用，市長黃偉哲中午到場察看，他表示，希望高公局能做到民眾「最大的便利、最少的抱怨」。
高公局為了減少南二高下關廟交流道在台19甲路口壅塞，在原出口匝道外增闢右轉專用車道，長度約437公尺，預計20日完工啟用，總工程經費1610萬元。
高工局南工處白河工務段長洪福聲表示，去年發現國三南下右轉關廟交流道車流越來越多，經常會發生下匝道車輛減速遭後方追撞意外；下關廟交流道車輛目前尖峰時段車流約3100輛，其中20%左轉，經常造成回堵，未來單車道改為雙車道，將可紓解交流道車流；而台19甲線左轉上國三車道拓寬，也可減少平面道路壅塞。
國道3號南二高關廟交流道、台86快速公路當初設計沒有高架道接連接，必須經過平面道路台19甲線，交叉路口尖峰時段必定塞車；連續假日又管制平面道路車輛進入台86，屢屢引發民怨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言