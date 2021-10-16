不聽話=老番癲？ 家總提移工居家照顧絕招「5要3不」

外籍移工開始協助照顧失能、失智長輩，往往會遇上語言溝通，或是照顧技巧不足的問題。復華長青多元服務中心主任黃冠評提出「五要三不」方式，五要包含：要面帶笑容、平行視線、溫暖對話、徵求同意、獲得理解；三不：不要嚇他、不要逼他、不要怕他，才有助於順利照顧，降低與受雇家庭之間的溝通危機。

為提高移工照顧品質，中華民國家庭照顧者關懷總會與財團法人台灣省私立健順養護中心承辦「北市聘僱移工家庭安心支持計畫」，今舉辦線上課程，協助移工學習。

依照北市的資料顯示，聘雇移工家庭的被照顧者，有高達32.8％患有高血壓，其次患有失智症，約有31.9％。黃冠評表示，不少移工反映照顧過程中，難以預測被照顧者情緒，特別是失智者，外出時可能遇上走失或是跌倒等情形，讓他們不知所措。

黃冠評表示，失智症的長輩，情緒通常來得快、走得也快，照顧上避免長輩情緒爆發，達到照顧目的，可以尋「五要三不」作法。許多時候移工為了要達到照顧目的，會採取「脅迫」的方式執行，如不顧長輩情緒，時間一到就帶長輩洗澡，反而讓照顧品質變惡劣。即使移工語言不通，但透過五要三不的作法，逐步誘導都可達到照顧目的。

黃冠評表示，失智長輩理解力較差，建議移工可以將動作放慢，一小段一小段地逐步溝通，更能幫助達到照顧目的。他舉例，當引導失智長輩洗澡時，一開始長輩可能會抗拒，建議移工可以先說「手髒髒的，我們去廁所把手洗乾淨」，洗手的過程中，不小心沾濕衣服，再進一步爭取洗澡。

不少家庭因工作關係，必須獨留移工與長輩在家，臨時的緊急狀況常讓人措手不及，家總秘書長陳景寧建議，雇主與移工可以討論「緊急應變SOP」，事前討論各種緊急狀況，以及對應的處理方式。居家最常見以跌倒、緊急傷病，或是住家周邊走失等，一旦遇上緊急狀況，列出緊急聯繫人，多一分準備就能少一分慌張。