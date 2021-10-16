南鯤鯓代天府藝陣演藝登場 「台灣第一大醮」8書發表
全國王爺總廟南鯤鯓代天府舉辦「2021 國家重要民俗 南鯤鯓代天府 五府千歲進香期-藝陣演義」，今明2天安排21組深具宗教文化之美的藝陣演出，並舉辦「台灣第一大醮」等8本新書發表會。文化部副部長李連權肯定說，有文化記憶的保存才有宗教文化，帶來3大伴手禮，協助把南鯤鯓代天府國定民俗升級為國際重要民俗，協助籌建南鯤鯓文化美術館，並把南鯤鯓及知名井仔腳景點推向國際旅遊聖地。
市長黃偉哲表示，南鯤鯓代天府長期對於維護藝陣、傳統文化與藝陣文化所付出的深厚心力與貢獻。台南有文化古都與眾神之都的佳譽，近四百年的文史涵養中，宗教文化也佔了重要的位置，深深感謝南鯤鯓代天府對宗教文化與藝術的重視，不遺餘力的發揚光大，未來在人力與經費的部分，台南市政府也會盡力協助，讓宗教的文化藝術之美永續傳承。
國定古蹟南鯤鯓代天府是全國規模最大的王爺廟，主祀李、池、吳、朱、范五府千歲，分靈廟遍布全台，有全台王爺總廟的美稱，為台灣王爺廟指標性廟宇，其王爺祭典也是全國規模最盛大、進香團最多的王爺祭典。每年4次香期，全國各地的乩童、多樣豐富的陣頭隨香而來，進香人次逾千萬，絡繹於途、人山人海，不但充分展現台灣王爺信仰文化之藝能特色，亦支持南市府的「一校一藝陣」措施，將宗教信仰蘊涵的文史風華向下扎根，深入民間傳承。
南鯤鯓代天府更為21組參與演出的藝陣團體拍攝幕後故事紀錄，並舉辦線上票選活動，希望持續藝陣推廣到更多人看見，落實藝陣傳承與宗教信仰的國際化、數位化與科技化。「藝陣演義」也可透過線上直播讓不克前來的民眾，可感受活動隆重氣氛與欣賞精采演出，
今天發表《臺灣第一大醮－南鯤鯓代天府甲午科護國慶成祈安羅天大醮》（一套三冊）、《臺南府城巡禮會香》、《嘉義諸羅巡禮會香》、《南鯤鯓代天府古蹟與王爺進香》、《南鯤鯓代天府王爺進香特色進香團》、《走讀南鯤鯓》、《彩墨繪神蹟—南鯤鯓代天府傳奇故事圖集》和《煙月寒江草—黃文博台語詩集5》等8種專書，由鹽分地帶文史專家黃文博、陳丁林、許献平、周宗楊等人，搭配在地攝影家王素滿、陳惠堅等人製作，與「藝陣演義」文武雙場相輝映。
董事長陳浚鎰表示，這次發表出版年代從2015年延續至2021年間，是南鯤鯓代天府近十年來發展軌跡的重要註記。《臺灣第一大醮》記載2014年慶成祈安羅天大醮的緣起與景觀、大醮與科儀、普渡與回駕等儀程，以簡明的方式，詳述繁複的科儀，讓大家看得懂醮典的內容與意義。《臺南府城巡禮會香》和《嘉義諸羅巡禮會香》等兩書，係為擴大宣傳羅天大醮所舉行遶境的活動專輯，此事亦有連結昔時臺南府城、嘉義諸羅出巡歷史的意涵，也為南鯤鯓代天府近百年古香路的再回溯與重回歷史現場。
《南鯤鯓代天府古蹟與王爺進香》以全紀錄的方式，分述南鯤鯓代天府古蹟建築與進香儀程，將國定古蹟的有形文資價值與國家重要民俗的無形文資價值合而為一；《南鯤鯓代天府王爺進香特色進香團》，臚列32個特色進香團，以春夏、秋冬兩大單元，分述每團之進香特色及其與母廟臍帶關係，在於連結歲時四大進香期的核心廟會與文化價值；《走讀南鯤鯓》是「認識南鯤鯓」的入門讀本。
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