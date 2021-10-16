南鯤鯓代天府藝陣演藝登場 「台灣第一大醮」8書發表

全國王爺總廟南鯤鯓代天府舉辦「2021 國家重要民俗 南鯤鯓代天府 五府千歲進香期-藝陣演義」，今明2天安排21組深具宗教文化之美的藝陣演出，並舉辦「台灣第一大醮」等8本新書發表會。文化部副部長李連權肯定說，有文化記憶的保存才有宗教文化，帶來3大伴手禮，協助把南鯤鯓代天府國定民俗升級為國際重要民俗，協助籌建南鯤鯓文化美術館，並把南鯤鯓及知名井仔腳景點推向國際旅遊聖地。

市長黃偉哲表示，南鯤鯓代天府長期對於維護藝陣、傳統文化與藝陣文化所付出的深厚心力與貢獻。台南有文化古都與眾神之都的佳譽，近四百年的文史涵養中，宗教文化也佔了重要的位置，深深感謝南鯤鯓代天府對宗教文化與藝術的重視，不遺餘力的發揚光大，未來在人力與經費的部分，台南市政府也會盡力協助，讓宗教的文化藝術之美永續傳承。

國定古蹟南鯤鯓代天府是全國規模最大的王爺廟，主祀李、池、吳、朱、范五府千歲，分靈廟遍布全台，有全台王爺總廟的美稱，為台灣王爺廟指標性廟宇，其王爺祭典也是全國規模最盛大、進香團最多的王爺祭典。每年4次香期，全國各地的乩童、多樣豐富的陣頭隨香而來，進香人次逾千萬，絡繹於途、人山人海，不但充分展現台灣王爺信仰文化之藝能特色，亦支持南市府的「一校一藝陣」措施，將宗教信仰蘊涵的文史風華向下扎根，深入民間傳承。

南鯤鯓代天府更為21組參與演出的藝陣團體拍攝幕後故事紀錄，並舉辦線上票選活動，希望持續藝陣推廣到更多人看見，落實藝陣傳承與宗教信仰的國際化、數位化與科技化。「藝陣演義」也可透過線上直播讓不克前來的民眾，可感受活動隆重氣氛與欣賞精采演出，

今天發表《臺灣第一大醮－南鯤鯓代天府甲午科護國慶成祈安羅天大醮》（一套三冊）、《臺南府城巡禮會香》、《嘉義諸羅巡禮會香》、《南鯤鯓代天府古蹟與王爺進香》、《南鯤鯓代天府王爺進香特色進香團》、《走讀南鯤鯓》、《彩墨繪神蹟—南鯤鯓代天府傳奇故事圖集》和《煙月寒江草—黃文博台語詩集5》等8種專書，由鹽分地帶文史專家黃文博、陳丁林、許献平、周宗楊等人，搭配在地攝影家王素滿、陳惠堅等人製作，與「藝陣演義」文武雙場相輝映。

董事長陳浚鎰表示，這次發表出版年代從2015年延續至2021年間，是南鯤鯓代天府近十年來發展軌跡的重要註記。《臺灣第一大醮》記載2014年慶成祈安羅天大醮的緣起與景觀、大醮與科儀、普渡與回駕等儀程，以簡明的方式，詳述繁複的科儀，讓大家看得懂醮典的內容與意義。《臺南府城巡禮會香》和《嘉義諸羅巡禮會香》等兩書，係為擴大宣傳羅天大醮所舉行遶境的活動專輯，此事亦有連結昔時臺南府城、嘉義諸羅出巡歷史的意涵，也為南鯤鯓代天府近百年古香路的再回溯與重回歷史現場。