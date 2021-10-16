疫情影響器捐比例銳減 77歲榮總志工贈眼角膜完成遺願

國內受新冠疫情影響，今年5月至7月面臨醫院降載及禁止跨院摘取器官，連帶使器捐比例下降近六至七成，今年台北榮民總醫院完成42例器捐個案，一名77歲長期於醫院做志工達22年陳老伯伯，在生命臨終17天捐贈眼角膜遺愛人間，還有41歲獲得器捐者徐浩誠，等四年終於移植腎臟，讓他喜獲新生，感謝不已。

今年滿41歲的徐浩誠表示，他過去長期在大陸工作，沒有妥善照顧健康，直到在36歲時，新婚不久因腎衰竭送到急診，發現腎臟已經萎縮急需洗腎、換腎，等了4年後，終於在去年接到器官配對成功的電話，讓他再度恢復對生命的熱誠與希望。

「感謝這一位無名的天使，奉獻他的愛給我，我接受移植後，身體慢慢復原且氣色比過去更豐潤。」他說，以前因為腎衰竭而導致的貧血和囤積在體內無法代謝的廢物也逐漸消失，旦這些感受在心中無法用言語表達，但他在住院期間，我也與太太一同簽下器官捐贈，希望未來自己也能將這份愛無限的傳遞下去。

另外一名捐贈者家屬陳盛章，他的父親則是於疫情期間突破萬難，且無私奉獻捐贈大愛的捐贈者。他說，父親是一個平凡但樂觀助人的榮民，退休在榮總當志工22年，感謝北榮團隊在父親生前最後的17天，負責父親的插管更衣、餵食和後事，最後讓父親得以實現最後的器捐的願望。

陳盛章說，父親在去年12月1日下午6時離開人世，母親其實在內心都無法接受這個事實，總說「夫妻倆生活20多年，怎麼可能不想他。」因此，父親房間的擺設都維持原來的模樣，從未動過，猶如他生前還在的樣子，曾經家中收到多次樂捐收據，才知道爸爸總是偷偷捐錢給經濟困難的病患家屬。

他記得，父親生前入住加護病房時，護理師告知他父親三年前有簽下器官捐贈，但是家屬都不知道，「其實當下很猶豫，是不是要做器捐。」直到有一天下班探望爸爸，他看到爸爸血氧濃度不斷下降，覺得時候不多，他靠近耳邊問他「爸，你要做器捐嗎？」只見父親點了點頭，心想「爸爸最後一刻還是想著要幫助他人。」於是答應完成器捐。

陳盛章說，爸爸捐贈了他的眼角膜，是最重要的靈魂之窗，「父親的離開，可以讓一個人重見光明，甚至照顧他的家人、貢獻他的所學給親友與國家，這也是器捐大愛的意義。」

器官移植外科主任劉君恕指出，台灣最近這十年器捐人數增加，近五年又下降，即使家屬生前有表達意願，但是有想保留全屍的概念，又擔心家人進手術室要器捐、有傷口，但大部分家屬都十分不捨，希望可以急救到最後一分鐘，但到最後器官都會漸漸衰竭無法使用。

他估算，全台每年約有100名器捐者，平均每百萬4至5個捐贈，但近五年人數也遇到瓶頸，加上COVID-19疫情使捐贈數下降，不但病患家屬溝通器捐不容易，希望感恩會感謝這些家屬有勇氣捐贈器官跟組織，也希望可以促進台灣風氣。

器官捐贈小組協調師廖麗鳳指出，去年受疫情影響聲為三級警戒，衛福部禁止跨院摘取器官，器捐人數降到個位數，一直到今年8月，恢復跨院器官摘取、醫護完整接種二劑疫苗、入院做PCR篩檢等，才能已延續大愛。捐贈對象好比癌友可進行角膜捐贈，很多患者發現人生最後一哩路，還能夠留下東西給他人，覺得很有價值。

劉君恕指出，目前台灣腎臟等待者約有六、七千、肝臟有1000人需要做移植手術，其中10-15%是大愛捐贈、85%是活體捐贈。另外心臟則有100人，其他還有小腸、胰臟、肺臟，都是需要等待大愛捐贈，若其他沒有等到捐贈者，會逐漸往生，若有機會器捐，可以照顧很多病人、好多個家庭。