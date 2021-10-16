長期新冠後遺症 確診者恐提早失智、快速退化

全球失智症人口增長，專家提醒，年輕型失智症相較老年型失智症，確診新冠肺炎機率更高，若原先已輕度失智者，恐因長期新冠（long COVID）加速退化，提前進展到失智症。

台北榮總失智症治療及研究中心主任王培寧今出席台灣失智症聯合學術研討會，針對失智症診斷、治療、預防，以及新冠肺炎對於失智症影響做分析。她表示，失智者確診新冠機率較一般人高，在國外研究中，年輕型失智症相較老年型失智症，得到新冠肺炎危險性更高。

王培寧表示，感染新冠病毒引起中風、癲癇、肝腎功能等急性期問題，也引發長期新冠後遺症，尤其新冠病毒會攻擊人體內ACE2受體，其受體在大腦中廣泛分布，而導致大腦、認知功能受傷害，專家也警告，感染新冠肺炎恐提早失智、快速退化。

預防失智早期診斷很重要，王培寧說，並非所有失智症都屬於阿茲海默症，診斷時除了看認知功能，也要透過生物標記來判定，近年生物標記的血液診斷更加精確，相較用傳統免疫方式預測影響疾病的腦內類澱粉沉澱，正確率僅六成，若改以質譜分析，正確率可高達八成。

王培寧說，除了透過血液檢測患者腦內類澱粉蛋白沉積外，也正發展更多生物標記種類，包括發炎、免疫、血管因子、突觸功能等，若只用單生物標記，正確率僅八成，若用多生物標記，正確率可提高到八成，2021年發表一篇文章提到，失智症早期臨床診斷中，若用生物標記加上危險因子，以及年齡、性別等，正確率可高達九成。

美國FDA今年通過可延緩阿茲海默症的新藥「Aducanumab」，王培寧表示，新藥雖可讓大腦中類澱粉斑減少，但在臨床試驗上，受試者以高劑量、連續14個月情況下才有顯著效果，憂心高劑量導致副作用，包括局部腦水腫、發炎、微出血反應等，且新藥價格不菲。

王培寧表示，美國今年7月提出新藥臨床使用建議，用於輕度認知障礙到輕度阿茲海默早期患者，注射藥物前須先做磁振造影（MRI）檢查，確認腦內是否有病變，每月注射一次，每兩個月增加劑量，預計半年左右調到最高劑量，配合藥物注射，每三個月要做一次MRI檢查，注意有無副作用產生。

早期診斷外，預防失智也很重要。王培寧表示，根據2017年研究，注意危險因子之下，失智症有三分之一可預防。2020年則提升到四成失智症可預防，可控制危險因子增加三項，包括注意中年時期頭部傷害、減少飲酒傷害，以及老年後注意空氣汙染。

2017年研究中，特別點出「聽力」為失智症危險因子。世界衛生組織（WHO）指出，11億年輕人面臨聽力受損，恐增加失智、憂鬱、跌倒機率，聽力不好造成大腦負荷，認知問題也影響大腦結構，造成社交疏離感。2021年美國阿茲海默研究中心最新發表，戴助聽器可減少三成機率進展為失智症，若本身已是失智者，戴助聽器退化速度也變慢。

2020年最新失智症預防研究，提出「空氣汙染」危險因子，王培寧指出，近年空汙問題影響失智症，以PM2.5影響最大，包括工廠、燃燒、油煙皆為PM2.5來源，不只影響肺部，也影響大腦健康。國外研究指出，空氣汙染嚴重區域，民眾的認知功能較差，長期追蹤後發現，認知退化也較快，呼籲民眾面對失智症，需早期診斷、治療，並注意預防。