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入秋首波冷空氣將報到！北東轉濕涼 下周五還有東北風襲

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天下午開始受東北風影響，北部、東半部轉濕涼有雨。圖／取自氣象局YouTube直播
今天下午開始受東北風影響，北部、東半部轉濕涼有雨。圖／取自氣象局YouTube直播

今天午後即將變天。中央氣象局說，今天下午起今年入秋首波冷空氣下來，受到東北風影響，天氣有明顯轉變，北部、東北部明天轉濕涼，低溫下探20度，慎防豪雨等級降雨，「滿接近東北季風強度」。氣象局也說，下周一起天氣轉趨穩定，不過，到下周五又會有東北風報到。

氣象局資深預報員朱美霖說，基隆北海岸、東北角、大台北東側、蘭嶼、綠島目前有零星雨勢，留意局部短暫陣雨，不過雲系會通過快速，上午各地還是有陽光。下午起有明顯轉變。受到入秋第一波伴隨明顯涼空氣下來，東北風開始影響，今天下午到下周一清晨都是明顯轉變時間。迎風面北部、東北部有顯著雨勢，今天入夜到明天慎防局部大雨或豪雨。

朱美霖說，北方高壓還在蒙古，隨著快速南下，下午台灣附近東北風開始增強，相當迅速且明顯。下午開始北部、宜花就會逐漸轉為有短暫雨，今晚到明天一整天雨勢明顯，桃園以北、宜蘭下雨時間長，留意局部較大雨勢，等級可能到大雨或是局部豪雨。中南部則屬於局部午後雷陣雨天氣，中午過後外出留意降雨。

朱美霖說，東北風來襲，導致夜裡清晨有感降溫，北部、東北部、宜花明天整天都是濕涼有雨，天氣涼的時間長。

朱美霖說，今天中午西半部高溫還有30度，中南部可到33、34度，晚上開始氣溫一路下降，冷空氣下來，北部、東半部轉雨，降溫迅速。明天北部、東半部整天濕涼，白天氣溫回升不明顯，北部高溫只有23到25度，明晚到下周一清晨是最冷時間，北部低溫20到23度。中部雲量也會增多，留意日夜溫差大。

至於這波東北風是否會到東北季風等級？朱美霖說，東北季風定義是以台北氣象站為代表，目前觀測這波低溫20度左右，東北季風要低於20度，才有達到，是滿接近東北季風程度。

朱美霖說，這波東北風影響到下周一清晨，高壓會逐漸往東出海，下周一白天東北風可望稍微減弱，氣溫略微回升，不過一直要到下周二、三才會回到舒適溫暖，預計下周五又有下波東北風。

氣象局稍早也發布陸上強風特報，由於東北風明顯增強，今下午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局 低溫

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