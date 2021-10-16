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住進山裡人家！「五大山景目的地」揭曉 花蓮奪冠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Booking.com公布「全台山景目的地」 走入山林來場清新秋遊！圖／Booking.com提供
Booking.com公布「全台山景目的地」 走入山林來場清新秋遊！圖／Booking.com提供

隨著秋意轉濃，山林之旅成為熱門選項。數位旅遊平台龍頭Booking.com公開住客最愛的「五大山景目的地」，依序為花蓮市、南投縣仁愛鄉、台東市、新北市九份、嘉義；同時也推薦山裡最佳旅宿，讓遊客住進滿眼綠意中。

「花蓮」因為有著狹長且受山脈環繞的地形，讓來訪的旅人得以在城市的各角落，都能眺望到傲人的山林景觀，也因此不意外地受Booking.com的住客認證為全台最適合欣賞山景的目的地之一。旅人若想造訪「花蓮」感受秋日壯麗山景，不妨選擇入住受群山圍繞的「後山城寶民宿」，無論自精緻的房型向外遠眺，或步行至戶外庭園，都能徹底感受到滿滿的秋遊度假風情。

第二名的「南投縣」仁愛鄉也有不少著名的景點，包括清境農場與武嶺等。想要在山林間放鬆身心、享受秋日山景的旅人，不妨入住「雲鄉溫泉山莊」，此民宿環境清幽，每種房型皆提供獨立溫泉池，其中山景房型還能讓旅人在泡湯之際，同時觀賞窗外山景。

「台東市」以壯闊的山海景色聞名，旅人即使漫步在市區，也都能深刻感受群山的魅力！欲安排造訪「台東市」來趟秋遊以欣賞山景的旅人，可以選擇下榻「台東凱旋星光酒店」，飯店正對廣闊的海岸線，同時還緊鄰台東森林公園以及台東海濱公園，飯店內所有客房更均設置大型落地窗，讓入住旅人可以把山景和海景一次盡收眼底。

「九份」山城是北台灣的熱門景點之一，旅人到此除了可以至老街感受熱鬧氣氛外，從老街望出去的絕佳山海景觀，也是此處的一大看點，非常適合旅人在秋日時節到此一遊，逛逛街、爬山踏青。其中，「緩慢金瓜石」民宿整體風格清新簡約，部分房型更設置大片落地窗和陽台，能讓入住旅人好好遠離塵囂，感受山中的寧靜氣息。

「嘉義」以阿里山森林遊樂區遠近馳名，山間雲海和日出，更是造訪此處的必看奇景。若旅人想在秋天出遊時造訪名勝阿里山，不妨入住「阿里山初日」，此民宿群山環繞，得天獨厚的地理位置，能讓入住旅人從裡到外都能享受山景。另外，民宿更提供獨家行程，清晨時主人會親自領隊，帶住客至私房景點觀看阿里山日出。

「緩慢金瓜石」房間清新簡約，能讓旅人度過寧靜的秋日假期。圖／Booking.com提供
「緩慢金瓜石」房間清新簡約，能讓旅人度過寧靜的秋日假期。圖／Booking.com提供
位在花蓮的「後山城寶民宿」群山環繞，環境清幽。圖／Booking.com提供
位在花蓮的「後山城寶民宿」群山環繞，環境清幽。圖／Booking.com提供

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