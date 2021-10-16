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基隆4名小六生誤把姑婆芋當山藥偷嘗 嘴麻猛灌牛奶緩解

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
姑婆芋的葉子大，表面光滑，水珠無法凝結，全株有毒。圖／沈錦豐提供
姑婆芋的葉子大，表面光滑，水珠無法凝結，全株有毒。圖／沈錦豐提供

基隆市某國小昨天下午六年級學生在打掃校園雜草時，有一名學生拿了清理下來的莖，以為是山藥，但導師有說不是，應該拿去丟掉，但4位小朋友因好奇在路上偷嘗，吃了之後4人嘴巴發麻到保健室就診，校方懷疑是誤食姑婆芋，請他們喝下大量牛奶，休息後舒緩，通知家長到校帶回，並無大礙。

據了解，這起校園意外是發生在昨天下午2點40左右，當時為打掃時間，清理校園雜草，有位學生拿了清理下來的莖，以為是山藥，但導師有說不是，應該拿去丟掉。不過，4位學生仍因為好奇，在路上偷嘗。

4個學生吃了之後，嘴巴發麻覺得不適，就立刻到保健室就診，校方立即做緊急處置，懷疑可能誤食姑婆芋，請他們喝下大量牛奶，休息片刻即較舒緩些，隨後個別通知家長到校帶回。並沒有叫救護車送醫的。

教育處表示，學校向教育處完成校安通報，教育處請學校加強教育孩子校園植物的辨識與安全防護教育。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，姑婆芋在淺山、校園、住宅附近很常見，十分普遍，全株有毒，學生和民眾在野外時不要亂採，更不可輕易拿來吃，避免中毒。姑婆芋、山藥、山芋特徵不同，要分辦清楚。

食藥署指出，「姑婆芋」則長得像芋頭，但芋頭葉面具有絨毛，姑婆芋卻是表面光滑，水珠無法凝結；且芋頭葉柄與葉面相接處與葉子的缺口距離較遠，姑婆芋距離則較近。

食藥署說，姑婆芋植株全株有毒，因含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼等，誤食的話會發生喉嚨痛、口腔麻木等症狀，甚至伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難和腹痛。

食藥署呼籲，民眾應避免自行採摘食用來路不明的植物，若因食用不明植物出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食物剩餘的檢體，以利正確診斷與治療。

食藥署指出，「姑婆芋」長得像芋頭，但芋頭葉面具有絨毛，姑婆芋卻是表面光滑，水珠無法凝結。圖／食藥署提供
食藥署指出，「姑婆芋」長得像芋頭，但芋頭葉面具有絨毛，姑婆芋卻是表面光滑，水珠無法凝結。圖／食藥署提供

食藥署 基隆 中毒

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