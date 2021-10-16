入秋首波東北季風南下 今晚起溫度將由北往南轉涼

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，自從圓規颱風離開後，台灣各地連續幾天仍然持續出現明顯降雨，好不容易到了昨天天氣轉晴，但是很快的從今天午後起天氣又將有所變化，入秋以來第一波東北季風即將南下影響台灣，而且強度不弱，預期將會帶來比較顯著的變動。

今天上午期間還沒有受到東北季風影響，北部、東半部地區雲量較多，中南部則是雲少可見陽光的天氣。中午過後東北季風前緣逐漸抵達，新竹以北到宜蘭、花蓮等地將逐漸轉為有短暫陣雨天氣。

「時間越晚，降雨會越明顯」，吳聖宇說，今天晚間起到明天白天這段期間，在北部山區、東北角、宜蘭地區到花蓮北部一帶要留意局部較大雨勢，預估會有局部大雨甚至豪雨發生的機會，今晚到明天清晨雨勢較大的區域比較偏向北部山區、東北角一帶。

吳聖宇說，明天清晨起發生豪大雨的區域將會逐漸往宜蘭地區、花蓮北部等地轉移，務必要留意較大降雨的狀況，預估要等到明天晚間，發生豪大雨的機會才會逐漸降低。下周一東北季風的強度會較為減弱，但是迎風面東北部、東部地區仍持續會有短暫陣雨出現的機會。

各地沿海的風浪以及陣風也將從明天下午起由北往南增強，預估今天晚間到明天白天這段期間，台灣海峽側的沿海地區以及北部、東北部沿海有機會出現9-11級的強陣風，花東地區沿海也會有8-10級強陣風，風勢應該會相當有感，從事海邊海上活動多加留意。

溫度方面也會顯著轉涼，今天白天還沒有太大影響，因此各地溫度仍偏高，白天高溫普遍仍高於30度，中南部更可達33-34度，還是較為炎熱。

今晚起溫度將由北往南轉涼，明天新竹以北到宜蘭地區白天的高溫將會降到22-24度間，一口氣下降了8-10度之多，苗栗以南的中南部地區高溫也會降到30度或以下，花東地區的高溫則會降到25-27度間，普遍也都降了3-5度，北台灣的涼意比較明顯，配合降雨，可能會感覺溼溼冷冷。

他說，明天晚間到下周一清晨中部以北到宜蘭一帶低溫將會降到19-21度，南部及花東地區的低溫也會降到22-24度間，要等到下周一白天溫度才會有所回升，溫度的變化相當大，尤其是北台灣，因此溫度方面的變動同樣要請大家特別注意。

他說，這波東北季風南下後，未來展望陸續還會有大陸高壓一波波南下帶來東北季風的機會，整個天氣型態將由先前的夏季型轉變為秋季型，容易發生降雨或是出現較大雨勢的區域轉移到東北季風迎風面的北部、東半部地區，溫度的變動起伏也會轉趨明顯，要開始預做季節轉變的準備了。