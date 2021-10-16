台鐵永靖站全新無障礙電梯 今天正式啟用
因應高齡化社會結構及建立友善旅運服務環境，台鐵說，逐步針對各車站旅運動線及設施進行檢討，爭取預算執行無障礙設施環境改善，並將永靖站納入「鐵路行車安全改善六年計畫」辦理，全新無障礙電梯今天正式啟用。
台鐵說，永靖車站現行往來各月台動線為跨站人行天橋，對於年長及行動不便者在月台轉乘時造成不便，經立法委員陳素月積極協助推動，永靖車站於東、西站各新建一座無障礙玻璃景觀電梯，讓傳統車站增添新穎感，玻璃帷幕外牆同時兼具景觀效益，搭乘電梯時亦可將周邊環境納入視野。
另外，台鐵說，考量東站機車停車空間不足情形，增設機車停車棚40公尺，以減少車站周邊車輛違規停放亂象，有效提高道路使用順暢性及用路人安全，有助於旅客使用便捷性與安全性。
台鐵說，該工程於10月13日開工，預定今天正式啟用，將可強化車站旅運設施便捷性，滿足旅客無障礙需求，大幅提升民眾選擇搭乘綠色運具，並為未來現代化車站的無縫轉乘機能，提供更優質的服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言