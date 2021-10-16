台鐵永靖站全新無障礙電梯 今天正式啟用

因應高齡化社會結構及建立友善旅運服務環境，台鐵說，逐步針對各車站旅運動線及設施進行檢討，爭取預算執行無障礙設施環境改善，並將永靖站納入「鐵路行車安全改善六年計畫」辦理，全新無障礙電梯今天正式啟用。

台鐵說，永靖車站現行往來各月台動線為跨站人行天橋，對於年長及行動不便者在月台轉乘時造成不便，經立法委員陳素月積極協助推動，永靖車站於東、西站各新建一座無障礙玻璃景觀電梯，讓傳統車站增添新穎感，玻璃帷幕外牆同時兼具景觀效益，搭乘電梯時亦可將周邊環境納入視野。

另外，台鐵說，考量東站機車停車空間不足情形，增設機車停車棚40公尺，以減少車站周邊車輛違規停放亂象，有效提高道路使用順暢性及用路人安全，有助於旅客使用便捷性與安全性。