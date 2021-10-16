秋季限定美景！阿里山頂石棹琉璃光影雲霧變化如仙境

嘉義縣阿里山公路上竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定特殊美景，搶五倍券振興觀光，縣府文化觀光局宣傳台18線觀光軸線上阿里山公路琉璃光美景，吸引遊客賞景住宿旅遊；嘉義攝影家曾國根日前晚上開車上頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景，貼臉書分享，網友驚嘆光影雲霧變化奇幻美景。

曾國根是拍攝琉璃光達人，用鏡頭捕捉夢幻琉璃夜美景，琉璃光通常出現在有雲霧裊繞夜空，燈光透過雲霧折射，產生琉璃般透光色澤，他說，頂石棹夜色，識與不識，來自四方的男女攝影好友，歡聚山頭，詼諧揶揄不戲謔，真誠熱絡不喧嘩，「景緻美氣氛佳，今夜我喜愛」，感觀的享受是景緻，心靈的感受是人，當夜兩者皆美。

茶園琉璃光攻略：建議10月至隔年3月之間秋冬，當冷空氣南下時，空氣中有足夠水氣，會逐漸形成雲霧，燈光透過雲霧折射後，產生像琉璃一樣透光七彩的色澤，每年此時，吸引各地攝影愛好者上山拍攝，賞景地點：頂石棹，隙頂二延平步道，太平雲梯，二尖山，之前縣府以秋冬限定夢幻美景：隙頂雲瀑、石棹琉璃光「歐洛拉」女神級秘境號召。

攝影愛好者選好拍景位置，擺放腳架耐心等候，茶園下方房子會有透光上來，加上雲霧，利用相機慢速快門拍照，民宅燈光、路燈與車燈的燈光，透過雲霧折射後，產生琉璃一般透光色澤，有如人間仙境，讓人著迷。