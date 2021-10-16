今晚起天氣劇變！ 迎風面將有大雨勢、強風大浪

今年入秋後最明顯涼空氣報到，今晚將明顯感到秋雨涼意，中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，今晚東北風起，北部、東部氣溫下滑，天氣轉濕涼。

時序近深秋，台灣天氣變化快速，今天東北風報到，這波天氣的轉變，使迎風面北部、東半部轉雨、轉涼。降雨方面，今晚起至下周一清晨迎風面水氣較多：桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長且有時雨勢明顯。新竹、花東多雲局部短暫雨。苗栗以南及金門、澎湖晴到多雲；馬祖多雲。

下周一白天起迎風面水氣減少，基隆北海岸、宜蘭仍有降雨機率，但整體雨勢減緩。花東多雲偶短暫雨。西半部多雲到晴，午後山區零星短暫雨。馬祖、金門、澎湖晴到多雲。

溫度方面，新竹以北、宜蘭、花蓮、金門、馬祖降溫明顯，台東、澎湖稍降溫，中南部降溫不明顯。各地夜晚、清晨的低溫皆有下降，皆可感受涼意，中部以北、宜蘭及馬祖、金門，降溫將最明顯。

●逐日各地天氣：

今天下午起：新竹以北、宜花轉雨降溫，桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭雨勢增顯，各沿海風力明顯增大。

明天：新竹以北、宜花整天天氣又濕又涼，桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭注意局部大雨或豪雨，苗栗以南白天仍偏暖，但夜晚氣溫下降；馬祖、金門、澎湖整體氣溫稍降，白天舒適夜晚稍涼。各沿海風力明顯偏大。

下周一：清晨各地較涼，低溫與前一天清晨相比皆下降。水氣漸少，清晨北部東北部仍持續易雨，白天降雨區域、時間縮減。涼空氣餘威，北東整體降雨減少，但白天氣溫感受為舒適至稍涼之間。苗栗以南白天暖熱，由於清晨夜晚降溫，日夜溫差增大。馬祖、金門、澎湖白天氣溫略有回升，但夜晚仍稍涼。東北風有稍減弱趨勢，沿海還是留意較強陣風。

整體而言，氣象局說，這一波東北風帶來的是迎風面一波大雨勢、強風大浪、各地整天或早晚的降溫。留意各種天氣的明顯轉變，外出攜雨具、添衣、注意溫差、沿海活動或海上作業特別注意安全。

今晚起，台南以北、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖、金門、澎湖，留意9至11級強陣風，下周一風力稍減，但陣風風力仍可達8至9級強陣風。