快訊

收押禁見！76行者總召陳修將涉打死女友 認了行兇原因

今晚起北部轉濕涼 吳德榮：明天台北可看到「1字頭」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚起北部轉濕涼！ 吳德榮：氣溫劇變

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象局發布強風特報，東北風明顯增強，今天下午起台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布強風特報，東北風明顯增強，今天下午起台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短暫雨的機率，白天偏熱。北部22至34度，中部23至35度；南部23至34度，東部19至33度。

吳德榮說，今晚起至下周一入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫劇降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，明天白天北台灣約在20度左右；明晚、下周一晨，空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。

今晚、明天迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，有較大雨勢，背風面中南部影響較小，雲量稍增，氣溫略降。

吳德榮說，下周一至周三東北季風略減弱，氣溫略升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率；北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

下周四東北季風再減弱，氣溫續小幅回升，東北部及東部有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

吳德榮說，下周五起鋒面影響、東北季風增強，冷空氣不如前波，但降雨影響範圍更大；中部以北、東北部及東部有局部雨，再略轉涼；南部雲量略增。

中央氣象局發布強風特報，東北風明顯增強，今天下午起台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

吳德榮 屏東 蘭嶼

延伸閱讀

季風低壓環流走了 吳德榮：明晚入秋 最明顯東北季風到

圓規走了天氣仍未好轉！入秋最明顯東北季風這天報到

圓規颱風外圍環流大得驚人！ 吳德榮：慎防致災豪雨

「圓規」颱風明午後起最接近台灣 吳德榮：防致災性降雨

相關新聞

陸進口新制 明年衝擊我18類食品

中國大陸四月公布進口食品新制，要求所有國家或地區，只要進口食品至中國大陸，須由所屬國家或地區統一送件申請註冊，明年元旦生...

北部明冷到20℃有雨

中央氣象局說，東北風來襲，今下午起，北部地區有感轉涼，明天到後天清晨，低溫下探廿度，是入秋以來首道北邊冷空氣南下，迎風面...

今晚起北部轉濕涼！ 吳德榮：氣溫劇變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短...

社宅淪負債？柯文哲打預防針 反被爆「祖產」快見底

台北市長柯文哲任期剩下一年多，突然喊出社宅再蓋「債留子孫」，引爆中央地方角力，原本被柯文哲視為任內最自豪政績之一的社宅興建，一路蓋下來，屢被質疑居住正義不斷跳票。甚至最強調財政紀律的柯文哲，任內不舉債、還債優先，也被發現市府的歲計剩餘大縮水，前市長郝龍斌留下236億，柯文哲恐僅剩9億，「還債市長」到底要留下什麼給市民？

科普好健康／拔牙、植牙後 罹患齒源性鼻竇炎

兩位中年閨密某日一起走進了診室，主訴近幾個月頻繁的聞到腥臭味，常出現鼻涕倒流、喉頭異物感、清喉嚨或喉頭搔癢欲咳情況，其中...

愛肝達人站／一年一次腹超 防肝病上身

新婚夫妻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。