今晚起北部轉濕涼！ 吳德榮：氣溫劇變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短暫雨的機率，白天偏熱。北部22至34度，中部23至35度；南部23至34度，東部19至33度。

吳德榮說，今晚起至下周一入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫劇降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，明天白天北台灣約在20度左右；明晚、下周一晨，空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。

今晚、明天迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，有較大雨勢，背風面中南部影響較小，雲量稍增，氣溫略降。

吳德榮說，下周一至周三東北季風略減弱，氣溫略升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率；北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

下周四東北季風再減弱，氣溫續小幅回升，東北部及東部有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

吳德榮說，下周五起鋒面影響、東北季風增強，冷空氣不如前波，但降雨影響範圍更大；中部以北、東北部及東部有局部雨，再略轉涼；南部雲量略增。

中央氣象局發布強風特報，東北風明顯增強，今天下午起台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。