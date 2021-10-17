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氣喘易累別輕忽！男性若感覺「貧血」 恐是癌症徵兆

聯合新聞網 / 綜合報導
氣喘、容易疲勞等等可能是貧血症狀，不能掉以輕心。圖片來源／ingimage
氣喘、容易疲勞等等可能是貧血症狀，不能掉以輕心。圖片來源／ingimage

即使現代醫療資源發達，人類的一些慢性病，由於症狀不容易察覺到，因此容易受到忽視，等發現時已經延誤了治療時機。例如「貧血」相關的症狀，就是其中之一。

日本內科醫師森勇磨，近日在媒體「DIAMOND Online」撰文指出，所謂「貧血」是指血紅素的數值下降，通常是體內缺鐵所造成。由於血紅素負責將氧氣帶往全身，因此在貧血時，會容易氣喘、疲勞、心情沉悶、明明不熱卻很想吃冰、指甲凹陷等等症狀。

森勇磨指出，女性的貧血最多發生在生理出血過量時。而月經過多的原因之一，有可能是出現「子宮肌瘤」的病症，需要盡行手術治療。如果發現得晚，子宮肌瘤已經長得太大，最糟糕的情況下就必須以剖腹方式進行手術。其他「子宮內膜異位症」與「子宮肌腺症」等等，也可能會引發貧血情形。因此如果有類似的不舒服，最好儘速到醫院檢查。

至於男性出現貧血症狀的患者，森勇磨建議最好馬上去照胃鏡、腸鏡。原因在於男性貧血的原因，有可能是胃潰瘍、十二指腸潰瘍，更嚴重甚至可能是胃癌、大腸癌等等，由體內出血引發的貧血。森勇磨認為，血紅素是非常重要的健康指標，一旦出現異常現象，千萬不能放置不管，否則後果不堪設想。

子宮 慢性病 氣喘 大腸癌

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