氣喘易累別輕忽！男性若感覺「貧血」 恐是癌症徵兆
即使現代醫療資源發達，人類的一些慢性病，由於症狀不容易察覺到，因此容易受到忽視，等發現時已經延誤了治療時機。例如「貧血」相關的症狀，就是其中之一。
日本內科醫師森勇磨，近日在媒體「DIAMOND Online」撰文指出，所謂「貧血」是指血紅素的數值下降，通常是體內缺鐵所造成。由於血紅素負責將氧氣帶往全身，因此在貧血時，會容易氣喘、疲勞、心情沉悶、明明不熱卻很想吃冰、指甲凹陷等等症狀。
森勇磨指出，女性的貧血最多發生在生理出血過量時。而月經過多的原因之一，有可能是出現「子宮肌瘤」的病症，需要盡行手術治療。如果發現得晚，子宮肌瘤已經長得太大，最糟糕的情況下就必須以剖腹方式進行手術。其他「子宮內膜異位症」與「子宮肌腺症」等等，也可能會引發貧血情形。因此如果有類似的不舒服，最好儘速到醫院檢查。
至於男性出現貧血症狀的患者，森勇磨建議最好馬上去照胃鏡、腸鏡。原因在於男性貧血的原因，有可能是胃潰瘍、十二指腸潰瘍，更嚴重甚至可能是胃癌、大腸癌等等，由體內出血引發的貧血。森勇磨認為，血紅素是非常重要的健康指標，一旦出現異常現象，千萬不能放置不管，否則後果不堪設想。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言