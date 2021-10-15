補充能量又清爽！Red Bull給你一對「無糖的翅膀」

隨著健身、運動、減脂、養身飲食的風氣盛行，飲食當中的「糖含量」，就成為許多民眾在用餐時的關注重點。營養師高敏敏即指出，不論是「醣」或是「糖」，其實都是人體不可或缺的要素，但是攝取過多的蔗糖、果糖等額外添加糖，會對人體健康產生負擔；而減少額外添加糖的攝取，有助於降低心血管疾病風險，對於頭腦清晰、皮膚、牙齒健康也有所助益。

高敏敏表示，許多人覺得能量飲料是熬夜加班、K書的人才需要。但其實能量飲料對於希望促進新陳代謝的運動族群，也都有所幫助。 圖／高敏敏 提供

高敏敏指出，「糖」一般分為「醣」或「糖」。其中「醣」就是常聽到的碳水化合物，包括全穀雜糧類、白飯、糙米、地瓜、芋頭等食物，通通都是碳水化合物，可以幫助人體儲存能量，並且分解成葡萄糖供人體細胞使用。至於「糖」，現在大多意指精緻糖，包括果糖、蔗糖，或是甜點、手搖飲裡面的砂糖、黑糖，大部份是額外添加的糖。但是水果內的天然果糖，或是牛奶內的乳糖，則不是屬於額外添加的精緻糖。

高敏敏還表示，醣或糖對人體都是不可或缺，關鍵在於「量與分配」。依照國健署的飲食指標，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。以成年男子為例，若每日需攝取1,800卡，那麼一日添加糖的攝取量不能超過180卡，約為9顆方糖量。但一般市售的全糖珍奶，一杯就可以超過10顆方糖；其他如麵包、蛋糕、甜點，甚至是口感甘甜的羹湯，裡面也都有添加糖，所以高敏敏貼心提醒民眾，平常的飲食，就要避免過度攝取加工精緻糖。

營養師高敏敏表示，醣或糖對人體都是不可或缺，關鍵在於「量與分配」。 圖／shutterstock 提供

儘管是人體必須物質，但若攝取過多的添加糖，對人體會有怎樣的影響呢？「無糖」又對於身體有何好處呢？高敏敏表示，添加糖是空熱量，超過人體負擔，會產生合成模式、刺激胰島素分泌，並造成脂肪儲存、膽固醇升高。若是實施「無糖生活」，高敏敏則認為，將有助降低高血壓、高血脂、高血糖、心血管疾病等風險。也因攝取過多的糖，會影響大腦中的化學物質變化，並造成胰島素濃度升高，容易造成皮膚發炎反應，所以無糖也有助於膚質變好，並且在工作中保持頭腦清晰，還有助維持牙齒健康。

職場中，除了能夠透過「無糖飲食」來維持思緒靈活之外，許多人亦會選擇飲用「能量飲料」以求更佳表現。高敏敏表示，許多人覺得能量飲料是熬夜加班、K書的人才需要。但其實能量飲料中含有的「咖啡因」，對於希望促進新陳代謝的運動族群也都有所幫助，在運動前補充不僅促進代謝，還可在運動中保持聚精會神的最佳狀態。

至於能量飲料成份中的「牛磺酸」，近年來備受運動醫學的重視，因其參與許多重要的生理功能，能間接影響運動的表現。「維生素B群」存在於人體的任何一個角落，能維持能量的正常代謝，從消化、思考到做任何事情，都是維生素B群在幫忙，甚至還有助於維持皮膚、心臟及神經系統的正常功能。同時因維生素B群是水溶性，需要適時補充，以維持能量代謝及運轉。

相較於市售含糖飲料，高敏敏表示，含糖能量飲料每100ml的含糖量約為11克（約2顆方糖），每瓶250ml的含糖則為27.5公克（約5.5顆方糖），都在每日建議糖攝取量的範圍內，適合運動量較大、需要補充更多能量的民眾。但若是「無糖版」的能量飲料，除了少了糖份，其他的功能與功效，都與含糖版的相同，適合在意糖攝取量的民眾選擇。

「無糖版」的能量飲料，除了少了糖份，其他的功能與功效，都與含糖版的相同，適合在意糖攝取量的民眾選擇。 圖／Red Bull提供

此外，同樣100ml的容量含糖量(註1)，手搖飲如珍珠奶茶約12克、葡萄汁有12-18克、碳酸飲料則有10-12克的糖，而每100ml的Red Bull能量飲料中共含有11克糖份，這個份量的糖份，也相等於100ml的蘋果汁或柳橙汁，可以幫助人體儲存能量。

但你也可以依照個人需要，選擇「Red Bull無糖能量飲料」，內含能促進新陳代謝的咖啡因80毫克，約等於一杯咖啡的咖啡因含量，能使人精神旺盛、思路清晰，加上還有適量的牛磺酸，以及菸鹼素、泛酸、維生素B6與B12等維生素B群，不僅能維持身體正常功能，還可參與產生能量的代謝反應、保有最佳的思緒狀態並擁有良好的續航力；尤其，以阿斯巴甜等甜味劑作為甜味來源，讓糖份控制者在享受甘甜滋味的同時，仍保有無糖、低熱量的優點。對於想要獲得好表現、又想要享受無糖益處的上班族、運動族和大量用腦族，就讓「Red Bull無糖能量飲料」給你們一對無糖的翅膀！

註1：資料來源：IFIC (2008 & 2015), EFSA (2015)