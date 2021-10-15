第45屆金鼎獎得獎名單出爐 初安民獲特別貢獻獎

文化部今公布第45屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主。本屆有1300多件作品報名，共有29件作品獲獎、51件作品獲優良出版品推薦，由印刻出版社總編輯初安民獲特別貢獻獎。

評審團表示，初安民擔任印刻總編輯近20年，堅持經營本土文學，不僅出版名家作品、栽培新銳作家，所出版著作獲獎無數；留下許多珍貴文學史料，並致力於文學推廣，辦理文學營、文學獎，持續為台灣堅守一座文學莊園，精神可佩、成就非凡。

文化部指出，圖書類獲獎作品啟迪觀念、導引思潮及文化傳承，不管是對人文歷史的深刻反思，對台灣本土的持續深耕，或者對世界情勢的持續關注，創意尖新、啟發性十足；雜誌類獲獎作品主題則涵蓋人文關懷、專業知識、本土觀察與全球意識，標示了大眾閱讀的公共領域，為讀者創造與多元議題的連結。

數位出版類獲獎作品在內容議題與技術呈現上表現俱佳，文化部表示，受疫情影響，不少組織積極思考、嘗試各種數位的可能性，試圖接觸新的閱聽人，或重新思考出版的定位，也是本屆參賽作品的另一特點；政府出版品類則持續深耕在地並提升易讀性，不只內容吸睛，閱讀的質感也相對提升。

文化部長李永得表示，台灣社會的兼容並蓄促成了出版品百花齊放，不管是情感抒發還是議題分析，皆反映自由社會中思想的多元性，以及持續尋求改變的積極性，文化部將持續輔導出版業與創作者，並促進文化內容產業間跨業合作，讓台灣的文化底蘊透過出版發揚光大。

第45屆金鼎獎頒獎典禮訂於11月17日下午2時30分在台北文創大樓舉行。