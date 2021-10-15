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正妹腋下狂飄刺鼻異味 醫曝驚人內幕：恐與遺傳有關

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
耕莘醫院整型外科主治醫師謝松育表示，許多民眾頂漿腺散發異味，可透過生活習慣或手術方式改善。圖／謝松育提供
耕莘醫院整型外科主治醫師謝松育表示，許多民眾頂漿腺散發異味，可透過生活習慣或手術方式改善。圖／謝松育提供

狐臭令人好困擾！外型亮麗的張小姐異性緣不錯，卻常被男友說「靠近時有異味」，她起初以為是運動完流汗的汗臭味，便不以為意，直到大學後，好友閨蜜忍不住反應，即便在冬天，張小姐仍會飄出「刺鼻異味」，讓她趕緊求診改善，經過手術後改善。

收治該名個案的耕莘醫院整型外科主治醫師謝松育表示，人體皮膚中汗腺有兩種，包括外泌腺與頂漿腺，其中頂漿腺正是發出異味的來源，腋下、外耳道、乳暈、外陰部，都是頂漿腺密集之處，又以腋下最為嚴重。

謝松育說，全台約有一成的人有頂漿腺異味困擾，且跟家族遺傳有很大關係，若父母其中一人有狐臭，子女有狐臭的機率就大於五成。包括耳垢濕、腋下多毛，也是狐臭的高危險因子。若要改善，可吃清淡食物、調整生活作息，或用市售腋下止汗劑止汗。

謝松育表示，市面上有不同方式改善狐臭，包括清新腋下微波療法，屬於非侵入性治療，不過費用昂貴且需多次治療。肉毒桿菌素原理是抑制腋下的神經細胞分泌神經傳導物質乙醯膽鹼，讓交感神經不會刺激腋下流汗，另外亦有微創螺旋刀頂漿腺刮除術。建議民眾有類似狀況可求助醫師，評估適合治療方式。

醫師 手術 肉毒桿菌

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