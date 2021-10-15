加工食品如何健康吃？灃食講座：五大原則外食族要牢記

動盪疫情時代，除了戴好口罩與勤洗手，吃對食物、提升自身免疫力也扮演關鍵角色。灃食教育基金會邀請十位名人線上開講，想保護自己和家人，從「食」得健康開始，不僅可學習知識，還能抽Apple AirPods第二代、Apple Watch SE、iPad mini等豐盛好禮。

●加工食品如何健康吃？

外食族叫外賣、買便當幾乎成了每天的例行公事，疫情下更有人為了方便而選擇 「加工食品」作為正餐，外食、加工食品究竟會對身體健康造成哪些影響？此外，這些食物所衍生的包裝垃圾對於環境更是一大隱憂，究竟如何才能健康吃、減少對健康和環境的無形地雷？

「很多食物都經過加工，光是把食物放到冰箱冷凍或是加熱，其實這就是一種食物加工。」擁有食品化學工程系專業背景、曾赴東京鑽研水產加工的灃食智庫委員柯文慶表示，許多人對「加工食品」的定義有所誤解，因此聞之色變，對「加工食品」保持敬謝不敏的態度。事實上，大多食材從土地到餐桌，都會經過前處理或加熱殺菌、低溫冷藏、乾燥、濃縮、發酵、醃漬等加工過程，以達到安全、容易保存、美味等目的；相反的，有些未經加工的天然食材容易發霉、腐壞，反而提高影響健康風險的機率。

大多數加工食品都是為了常溫保存或遠距流通，讓人們吃得更便利安全而生。以罐頭食品為例，罐頭在兩百多年前出現，利用密封、殺菌和真空隔絕空氣水分，讓食物可以存放得更久。根據檢測結果，罐頭洋菇的營養成分和新鮮洋菇相差不大，但是洋菇經過加工程序，可以大幅提升安全性，也讓台灣生產的洋菇順利外銷到國外。

柯文慶表示，「只要是誠實標示、符合法規標準的加工食品，大可放心吃，真正要少吃的，是超加工食品和垃圾食物。」所謂「超加工食品」，就是食品添加物使用種類較多，且單獨食用時營養較不均衡的食物，例如泡麵等，因此如果要吃泡麵，建議可加入蔬菜、肉、蛋等食材，餐後吃個水果，讓營養攝取更均衡；而「垃圾食物」指的是只有熱量、營養價值低的食物，像是碳酸飲料等。

不過對於一般外食族而言，泡麵是午餐、點心、消夜的良友，怎能完全不碰？柯文慶建議外食族在吃泡麵時掌握五大原則：一、選擇有正確營養標示的產品；二、不要長期把超加工食品當正餐；三、計算熱量與飲食均衡；四、不要固定吃某品牌或產品；五、佐以生鮮蔬菜、水果、蛋做些組合變化，均衡攝取營養。

忙碌的上班族長期外食、鮮少下廚，難免會吃進許多加工食品，但只要良好選配，加上規律運動、充足水分，加工食品也可以健康吃。

●捨棄塑膠袋！來一場友善親子的裸裝商店體驗

疫情期間外送、外帶夯，用手機App訂購外送美食快速又方便，但也讓一次性餐具使用量大增，將造成環境龐大的負擔。根據環保署公布資料，自2020年3月疫情爆發以來，去年上半年廢紙容器回收量比往年同期大增2.6倍。

享用外帶外送美食，除了要考量餐點內容是否健康，一次性餐盒、餐具、包裝也是一大地雷，如何才能在日常消費習慣中達到減塑目標，創造好生活的良性循環？

來自波蘭、大學時期赴台當交換生，後來定居成為台灣媳婦的唐寶玲，觀察到台灣習以為常的塑膠袋文化，憂心下一代將面對衍生的環境問題，因此把歐美盛行的商品裸裝文化移植來台，在台中開設一間無包裝商店，鼓勵大眾自備容器來裝盛五穀雜糧、蔬果乾、清潔劑等，用多少買多少，減少塑膠袋的使用與資源浪費。

唐寶玲向消費者提倡「5R零廢棄（Zero Waste）」的觀念：拒絕（Refuse）不需要的，減少（Reduce）需要的，例如事先規劃一週菜單，避免買過多食材造成浪費；重複使用（Reuse）買來的東西，像是二手衣；回收（Recycle）不能拒絕、減少或重複使用的；分解（Rot）剩下的殘渣做成堆肥。回收與分解應該是最後的防線，因為這麼做只能「處理」廢棄物，並不能完全消滅垃圾。

只要在每次消費前，依照這五個步驟來思考，必定能減少垃圾量，然而這對上班族來說卻是一大挑戰，「因為自備容器或到無包裝商店購物，需要花費較多時間，20到40歲的上班族忙到沒時間好好買東西。」

但若相較於地球消化這些廢棄物所需要的時間，每天多花一些時間就能延緩地球暖化的速度，不是很值得嗎？唐寶玲鼓勵民眾，「我們不需要少數人完美地實踐零廢棄生活；我們需要全球人類一起盡可能地減少垃圾。」