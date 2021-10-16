台灣人氣小吃大評比 網友最愛這城市小吃！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「台灣小吃」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台灣人氣鹹甜小吃以及台灣在地美食五大熱議縣市有哪些。

說起台灣最具代表性的特色，許多人首先聯想到的就是「台灣小吃」，不論是正餐或是宵夜、點心，台灣小吃都提供豐富的選擇！而究竟大家最愛哪些小吃？大家都在討論哪些縣市小吃呢？

台灣小吃鹹的、甜的，網友吃法分兩派

台灣小吃種類眾多，首先觀察網友熱論的鹹味小吃，可發現討論主要分為「雞排」、「蔥油餅」、「臭豆腐」等油炸類小吃，以及「牛肉麵」、「肉圓」等主食小吃。其中宵夜首選的「雞排」更是討論熱烈，像是就有網友詢問「大家宵夜喜歡吃什麼？」，大部分回應都表示「絕對選雞排啊」、「雞排+啤酒」；另外許多人喜歡的「肉圓」，也因日前討論區出現「肉圓是炸派還是蒸派？」一文，掀起兩派網友論戰，一派民眾表示「只有蒸的才配得上罵丸（肉圓）兩個字」、「蒸的！炸的是邪門歪道啦」，而其他人則認為「炸的，而且還要炸到脆脆的」、「沒辦法接受蒸肉圓軟爛的口感，水晶餃都比它好吃」等，引發上百則討論。

台灣人氣鹹甜小吃網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

再來觀察受到網友熱議的甜味小吃，則以「麻糬」、「豆花」等傳統小吃的網路討論最為熱烈。其中，台灣麻糬又可分為「包餡」及「不包餡」，如日前就有民眾發文表示「很喜歡不加餡的麻糬」，認為麻糬不包餡，才能顯得其口味清香，更可以自己選擇要加多少糖粉，才不會過甜，引發許多心有戚戚焉的網友留言，如「就是要自己沾花生粉的這種才棒！包餡的根本是妖魔鬼怪」、「我也喜歡純麻糬，沾一點花生糖粉就超好吃」等。另外，不論是酷暑、寒冬都適合來一碗的「豆花」，也時常因網友一句「湯底要加什麼？」而引發熱議，網友留言包括「加豆漿根本王道！」、「炒得香香的黑糖水最讚」、「蛤？我最喜歡薑汁欸，冬天吃超暖身」等。

台北涼麵必搭「三合一」 台南牛肉湯都是甜的？

除了十種人氣鹹甜小吃，接著我們觀察各縣市在地美食的熱議討論聲量，當中以「台北」地區討論最高。其中，台北涼麵除了口味眾多外，當地涼麵店常出現別具特色的「味噌貢丸湯」、「味噌蛋花湯」，更是不少網友心中的經典搭配，因此網路上除了常出現「台北最好吃的涼麵是哪一間」等相關討論外，台北在地老饕也表示「內行的就知道要點三合一（味噌貢丸蛋花湯）」，讓許多網友紛紛回應「真的懂吃！」、「真的吃涼麵必備」。

台灣小吃五大熱議縣市網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外號稱「美食南霸天」的「高雄」、「台南」，更是許多人美食之旅的首選城市之一，其中高雄有名的「汕頭火鍋」、「燒肉飯」，是許多人到高雄必嚐的佳餚，因此常見許多網友發問「請問（高雄）汕頭火鍋哪一家推薦」；而台南道地美食「牛肉湯」、「鱔魚意麵」、「小卷米粉」等，更是到當地旅遊必備行程，像是就有網友表示「每次去台南一定喝牛肉湯，再早起來都要排」、「小卷米粉真的好吃」，但中南部的偏甜口味，也讓部分民眾回應「炒鱔魚比豆花還甜，到底誰在吃？」、「為什麼連牛肉湯都是甜的」，表示吃不慣台南的偏甜口味，也引發南北網友的熱烈討論。

民以食為天，台灣的美食也曾受到美國CNN報導。而富有民俗風情的台灣小吃，從北到南、從街道到巷弄，每家每戶的在地口味都不盡相同，你最愛的台灣小吃是什麼？不妨找個時間，安排一場道地美食之旅，到喜歡的縣市嚐嚐在地小吃。

觀看原文→ https://bit.ly/3FPxKJ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》