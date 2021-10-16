熱議植物食用油品一次看 橄欖油這樣搭最好吃！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「植物食用油」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大植物食用油品及八大橄欖油搭配食物網路聲量排行。

提到烹調，絕對少不了的材料之一就是食用油，而在眾多油品中，連素食者都能使用的「植物食用油」，不僅能調味，吃對好油對健康更是大有好處！

「橄欖油」受減重族群歡迎 「香油」成水餃醬料必備

市面上植物食用油品百百種，而一提到植物食用油，許多人第一個聯想到的就是「橄欖油」，除了基本的煎煮炒炸外，還可以生飲、涼拌，近年也因減肥、健身的熱潮，受到不少網友的推崇，有許多民眾分享減肥方法並表示「油脂很重要，要選擇好的油品，我目前只用橄欖油」。

八大植物食用油品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而同是由芝麻壓榨而成的「香油」及「麻油」，也是許多人烹飪時常使用的油品之一，「香油」味道清香，常用於增加料理的香氣點綴使用，日前就有網友分享自己吃水餃時的醬料，引來許多民眾表示「醬汁內再滴幾滴香油更香更好吃」、「醋和香油是靈魂」；「麻油」則是味道濃郁有溫補的效果，除了常被作為坐月子等調理身體時使用外，也深受喜愛重口味的網友歡迎，許多網友大讚「黑麻油加油蔥酥炒來吃，比蒜頭夠味」、「用黑麻油炒比較香」。

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橄欖油」遇高溫恐變質 搭「麵包」首推法國麵包！

接著，我們觀察近期「橄欖油」的熱門搭配食物，其中最受網友們熱議的「蔬菜」，除了可以與橄欖油涼拌成沙拉，還可以爆炒，就有網友表示「我都吃蔬菜沙拉加橄欖油、玫瑰鹽」、「橄欖油炒高麗菜，加蒜末紅蘿蔔，簡單就很美味」，不過也有民眾提醒橄欖油不適合過熱爆炒，油煙會多、油也會變質。

八大橄欖油搭配食物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，屬澱粉類的「義大利麵」、「麵包」及「馬鈴薯」，也是許多人會搭配橄欖油的食物之一，其中搭配「義大利麵」的煮法簡單又好吃，不少網友分享「加一點鹽跟橄欖油就可以了」、「加蒜片、橄欖油、蔬菜及九層塔清炒就很好吃了」。而日前有網友提問最適合搭配橄欖油的「麵包」，也引來許多民眾直呼「一定是法國麵包阿～」、「法國麵包！最簡單也是最愛」。

琳瑯滿目的油品總是讓人有選擇障礙，且各種油品都有各自的優點及適合的料理方法，若是不了解怎麼烹調最合適時，不妨參考網友們的意見，或仔細閱讀產品標籤說明，選擇最明確適合的方式！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》