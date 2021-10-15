未檢驗就出貨 60瓶勤發醫用液態氧氣11月3日前回收

衛福部食藥署今天公布，民眾檢舉「勤發醫用液態氧氣」未經檢驗就出貨給南部醫療院所，共60瓶問題醫用氧氣將於11月3日前回收；業者涉違反藥事法，可開罰新台幣3萬至200萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新產品回收訊息，勤發特殊氣體股份有限公司生產的「勤發醫用液態氧氣」，未經檢驗就放行，無法確認品質，須於11月3日前回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體電話聯訪表示，勤發特殊氣體股份有限公司位於屏東縣，上月接獲民眾檢舉，食藥署於10月上旬派員機動查核，現場發現有30批、共60瓶醫用氧氣產品已出貨，卻無檢驗紀錄。

傅淑卿說，醫用氧氣須經醫師處方才能使用，大多出貨送往醫療院所，透過系統可由液態轉變成氣態，提供低血氧的病患氧氣。

傅淑卿表示，依規定醫用氧氣須經檢驗才能出貨，若未經檢驗，氧氣純度可能不足，或甚至填充錯氣體。而本次問題醫用氧氣估計大多提供給南部醫療院所，但實際受影響的院所仍待業者回收報告才能得知。

傅淑卿說，因業者已涉違反藥事法，依規定可開罰3萬至200萬元，目前已要求業者即起暫停生產此產品，並繳交回收與改善報告，至於業者是否涉及刑責，則由屏東縣衛生局進一步調查釐清。