擴增日照中心 衛福部「一學區一日照」優先補助

鼓勵各縣市廣建日照中心，衛福部近日開放2條件可申請補助，其中「一國中學區一日照」優先，若該學區無任何一家日照中心，將優先給予補助申請；若該學區已有日照中心，但因人口密集不敷使用，可申請第二家日照中心。

衛福部長期照顧司公告「整建長照衛福據點計畫」，為均衡提升社區式長照服務密度，以全國814個國中學區為基礎，落實「一國中學區布建一日間照顧中心」目標；若人口集中地區有需求，可布建第二間以上社區式長照機構，補助場域包括新建或活化、修繕舊有閒置場館，即日起分二階段開放申請。

衛福部長照司副司長周道君表示，因應人口高齡需求，希望全國皆有基本的日間照顧服務設施，此次開放補助核心目標，聚集在國中學區尚未有日照單位者，目前初步統計，全國約有350個國中學區尚無日照中心，盼透過補助方案，加速縣市府與業者增設。另像是雙北學區雖有長照機構，因人口密集而顯得不足，都可評估增設第二間。

可設為日照中心區域，包括老人活動中心、閒置空間與土地、社區活動中心、社會住宅、建設長照創新整合型服務場館、身心障礙福利機構、衛生所及照顧管理中心照管分站等，包括新建或修繕、改建，依照單位造價及修繕或興建面積，一案最高補助1千萬至5千萬元不等。

因應長照2.0計畫，各縣市廣設ABC服務據點，4年來竟出現「長照暴增」狀況，原預計ABC據點設置3827處，如今B單位突破6千多家，達成率788%，去年6月遭監察院糾正，認為衛福部不斷拓展長照服務據點佈建及服務提供數量，卻欠缺服務監測與品質管控。

周道君指出，提供各類型長照服務單位皆歸類為B單位，包括居家服務、日間照顧、小規模多機能、家庭托顧等需成立機構者，或提供送餐服務的社區協會或組織；另外交通接送、醫材輔具等，只要有提供一項長照特約服務項目，也算在長照B單位。

周道君表示，6千多家B單位裡，提供居家服務約1000多，日照單位僅600、700家，仍希望透過補助提高佔比。長照機構依《長期照顧服務法》規定，定期皆有機構評鑑，若評鑑不合格需限期改善，否則會面臨罰緩或暫停營運。另外，機構與縣市政府簽訂長照服務特約，若違反規定會記點警告，不符資格者，將不予以支付費用、終止合約，有一定的管理機制。