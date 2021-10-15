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誇張業者！將未經核准液態氧賣醫療院所 最高罰200萬

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
屏東勤發特殊氣體股份有限公司遭檢舉，違規將未經核准的醫療液態氧氣直接出貨給南部醫療院所，明顯違反藥事法。 圖／截自食藥署網站
屏東勤發特殊氣體股份有限公司遭檢舉，違規將未經核准的醫療液態氧氣直接出貨給南部醫療院所，明顯違反藥事法。 圖／截自食藥署網站

未經檢驗就出貨！屏東勤發特殊氣體股份有限公司遭檢舉，上個月違規將未經核准的醫療液態氧氣直接出貨給南部醫療院所，違規批數達30批，總計60瓶。業者明顯違反藥事法第17條，將可開罰3萬以上、200萬以下罰鍰，後續由屏東衛生局裁處，至於有無涉及刑法將進一步釐清，目前已要求業者「全面暫停生產」，直到提出改善報告為止。

衛福部食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，醫療液態氧氣主要提供低血氧的患者，需要經過醫療院所處理轉換為氣體供病人使用。

傅淑卿表示，一般而言，生產後必須要經過檢驗核可，確定純度以及充氣的氣體與仿單是否吻合，經核可後才能出貨，否則不純或是灌錯氣體都可能威脅患者性命。但該業者並未等待檢驗核可就直接出貨，目前銷售通路以南部醫療院所為主，至於有哪些醫院，得待業者回收完成後，才能確定。

傅淑卿表示，已經出貨的批號為L21100410到L21100429及L21100501到L21100510，總計30批，一批有2瓶，因此已經出貨的量有60瓶，後續裁處由地方衛生局負責。

衛生局 患者 屏東

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