聽新聞
test
0:00 / 0:00
身體好僵硬！超EASY 暢通經絡的瑜伽動作 在家動起來
【坐姿伸展體側】
彎曲身體側面伸展經絡，就能夠清楚感覺到脖子和腰部四周的僵硬部位。鬆開平常不易伸展的地方，也有助於提昇血液循環效果。
● 動作開始
1.盤腿坐下，調整骨盆位置
雙腿彎曲盤腿坐下，接著手扶著骨盆前後，檢查骨盆是否直立。
2.從側面舉起一隻手伸展體側
一手從側面高舉過頭，另一邊的手放在地上，確實伸展舉起手的肩胛骨四周與體側。
※注意力放在體側彎曲的弧線，徹底伸展經絡
3.朝體側彎身，同時把呼吸送進伸展的經絡
吐氣時，上半身朝側面彎。想像把呼吸送進體側伸展的經絡，停留五個呼吸。吸氣時，回到原本的動作，換邊以同樣方式再做一次。
● POINT
1.上半身不是挺直往側面倒，而是側彎伸展體側。
2.為了完整伸展到整條經絡，可以把腰部往要伸展的那一側推出，讓身體側邊線條呈圓弧狀。步驟 1「檢查骨盆是否直立」，也是提升伸展效果的重點。
● 作者介紹：高村昌壽針灸師、按摩師、整復師，有多種瑜伽指導員證照。
備註：此為作者運動經驗分享，有疼痛狀況或身體不適者請至醫院就醫，請勿勉強進行動作。
【以上摘文選自《經絡瑜伽對症自療全書》、作者： 高村昌壽、翻譯：黃薇嬪、出版社：境好出版 提供】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言