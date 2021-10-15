【坐姿伸展體側】

盤腿坐下，調整骨盆位置。圖／境好出版 提供 檢查骨盆是否直立。圖／境好出版 提供

彎曲身體側面伸展經絡，就能夠清楚感覺到脖子和腰部四周的僵硬部位。鬆開平常不易伸展的地方，也有助於提昇血液循環效果。

● 動作開始

1.盤腿坐下，調整骨盆位置

雙腿彎曲盤腿坐下，接著手扶著骨盆前後，檢查骨盆是否直立。

2.從側面舉起一隻手伸展體側

一手從側面高舉過頭，另一邊的手放在地上，確實伸展舉起手的肩胛骨四周與體側。

確實伸展舉起手的肩胛骨四周與體側。圖／境好出版 提供

※注意力放在體側彎曲的弧線，徹底伸展經絡

3.朝體側彎身，同時把呼吸送進伸展的經絡

吐氣時，上半身朝側面彎。想像把呼吸送進體側伸展的經絡，停留五個呼吸。吸氣時，回到原本的動作，換邊以同樣方式再做一次。

● POINT

1.上半身不是挺直往側面倒，而是側彎伸展體側。

2.為了完整伸展到整條經絡，可以把腰部往要伸展的那一側推出，讓身體側邊線條呈圓弧狀。步驟 1「檢查骨盆是否直立」，也是提升伸展效果的重點。

● 作者介紹：高村昌壽針灸師、按摩師、整復師，有多種瑜伽指導員證照。

備註：此為作者運動經驗分享，有疼痛狀況或身體不適者請至醫院就醫，請勿勉強進行動作。