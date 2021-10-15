中國進口食品新制上路 微熱山丘：期限前會註冊

中國進口食品新制明年元旦上路，台灣首波受影響的鳳梨酥等多項食品須先中國海關註冊，知名鳳梨酥品牌「微熱山丘」業者表示，會遵守相關規定，趕在22日之前完成註冊。

中國今年4月12日發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，明年1月1日生效，日前通知所有輸銷中國的食品生產、加工與貯存企業，第一波於10月22日前，須向中國海關總署申請註冊。台灣首波受影響的14類食品如鳳梨酥等，衛生福利部食品藥物管理署將統一造冊推薦。

記者致電鳳梨酥品牌「微熱山丘」業者寶田股份有限公司，詢問中國進口食品新制所造成的影響；業者透過公關公司回應指出，先前並不知道中國進口食品新制的內容，業者也是在這幾天才得知細節內容。

對於新制上路後造成的營運衝擊以及如何因應，業者委託的公關公司說明，「微熱山丘一定會依政府規定，在22日之前完成註冊作業。」其餘問題不願多談，僅強調微熱山丘會配合政府政策規定。

根據微熱山丘臉書官方網站資料，微熱山丘品牌源起於南投，成立於2008年，創辦人為許銘仁。微熱山丘除了販賣鳳梨酥之外，還有鳳梨汁、蜂蜜脆蛋糕等產品，除了在台灣設有多個門市外，在新加坡、上海以及東京等地設有專賣店。