快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

女童送保母家第二天「兩眼出血不治」 網紅鳳梨悲慟：好友一直哭

中國進口食品新制上路 微熱山丘：期限前會註冊

中央社 / 南投15日電
微熱山丘以鳳梨酥最具代表性。圖／取自微熱山丘粉絲頁
微熱山丘以鳳梨酥最具代表性。圖／取自微熱山丘粉絲頁

中國進口食品新制明年元旦上路，台灣首波受影響的鳳梨酥等多項食品須先中國海關註冊，知名鳳梨酥品牌「微熱山丘」業者表示，會遵守相關規定，趕在22日之前完成註冊。

中國今年4月12日發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，明年1月1日生效，日前通知所有輸銷中國的食品生產、加工與貯存企業，第一波於10月22日前，須向中國海關總署申請註冊。台灣首波受影響的14類食品如鳳梨酥等，衛生福利部食品藥物管理署將統一造冊推薦。

記者致電鳳梨酥品牌「微熱山丘」業者寶田股份有限公司，詢問中國進口食品新制所造成的影響；業者透過公關公司回應指出，先前並不知道中國進口食品新制的內容，業者也是在這幾天才得知細節內容。

對於新制上路後造成的營運衝擊以及如何因應，業者委託的公關公司說明，「微熱山丘一定會依政府規定，在22日之前完成註冊作業。」其餘問題不願多談，僅強調微熱山丘會配合政府政策規定。

根據微熱山丘臉書官方網站資料，微熱山丘品牌源起於南投，成立於2008年，創辦人為許銘仁。微熱山丘除了販賣鳳梨酥之外，還有鳳梨汁、蜂蜜脆蛋糕等產品，除了在台灣設有多個門市外，在新加坡、上海以及東京等地設有專賣店。

鳳梨酥 微熱山丘

延伸閱讀

中國新令進口食品須申請！ 鳳梨酥輸出受衝擊 食藥署限7天內註冊

新竹縣65歲以上第2劑莫德納免預約 已造冊陸續通知施打

65歲以上長者莫德納第2劑 桃園造冊通知10/25、26接種

微熱山丘2.0進駐南投旺來園區 打造森林觀光工廠

相關新聞

城中城大火奪命 醫揭「濃煙致命危害」：獲救後也要注意

高雄城中城大樓大火釀46人死亡，震撼全台人民，也讓各界再次關注防火逃生資訊。對此，胸腔科醫師蘇一峰特別提醒，火災現場有大量濃煙，人體吸入後易導致肺部急性損傷、一氧化碳中毒等狀況，提醒民眾若經歷火場後幸運獲救，也要密切注意肺部相關症狀，避免延誤就醫治療時間。

誇張業者！將未經核准液態氧賣醫療院所 最高罰200萬

未經檢驗就出貨！屏東勤發特殊氣體股份有限公司遭檢舉，上個月違規將未經核准的醫療液態氧氣直接出貨給南部醫療院所，違規批數達...

入秋首道冷空氣明午後起挾雨強襲！ 風力恐達輕颱標準

要變冷了。中央氣象局說，明天下午開始，受到東北風來襲，北部地區有感轉涼，下周日到下周一清晨低溫下探20度，是入秋以來首道...

剝水煮蛋總坑坑疤疤？網曝3招「完美去殼法」 再揭1挑蛋關鍵

水煮蛋是相當常見的餐桌美食之一，除了烹飪方式簡單又快速，也相當健康營養。不過有網友就表示，水煮蛋煮好後的「剝殼」是一大難題，每次剝完總留下坑坑疤疤的痕跡，讓他相當苦惱，好奇「有什麼方法能剝得好看？」文章引起熱烈回應。

中國進口食品申請新令！ 中小業界影響大 憂申請不易

中國大陸海關總署今年4月12日對外公布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求所有國家或地區，舉凡要進口...

獵戶座流星雨下周登場 預估每小時流星數約20顆

秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在10月21日晚間達到極大，預估每小時流星數約20顆，雖然在月光影響下流星數量會比預期少，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。