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認定差異災損補助不達1% 立委請農委會為古坑農民解套
今年8月大雨重創古坑鄉種植的芭樂、鳳梨，農民不滿申報天然災害救助未獲核准，向立委劉建國陳情，今天邀集農委會副主委陳駿季及縣府和公所等單位現勘，經一番討論，將以專案方式再協助農民獲得災害補助。
今年8月豪雨雲林縣雖列入現金救助範圍，但古坑芭樂的通過比例低，甚至鳳梨通過件數掛零，農民發動陳情抗議，指責「一樣種鳳梨、芭樂，一樣災損，別的縣市可救助，古坑卻一毛錢都沒有！標準為何？要政府給個公道！
立委劉建國接獲農民陳情，今天會同農委會現勘，並召開座談傾聽農民心聲，農委會副主委陳駿季在了解各方的說明後，也點出因勘災經驗不足與災害認定標準認知差異，才使獲得救助比例偏低，也造成與其他縣市的認定結果有明顯落差，他希望能先釐清先前鄉公所審查標準，是否與農委會所訂的標準有落差，才會造成通過件數竟沒超過1%，希望大家共同協商如何補救。
劉建國也說，今年又旱又澇，農民損失受苦不難理解，希望農委會秉公處理，協助縣府、公所盡速重新認定，也呼籲農民主動提供農損嚴重照片，以能加速作業。
陳駿季說，依據北農統計資料雲林縣芭樂今年9至10月交易量與去年同期減少3成以上，足顯8月豪雨確實影響產量，鳳梨也因豪雨使根部腐爛，災害才會延遲發生，無法在現勘時立即判定，為協助農民重獲救助，將以專案方式請公所以初勘拍攝的照片為主重新認定，或採用農民提供照片作為佐證，請農民本月21日前提供損害照片送公所作為輔助參考，再由中央和地方會同認定，讓受災農民盡早獲得救助。
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