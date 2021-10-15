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城中城大火奪命 醫揭「濃煙致命危害」：獲救後也要注意

聯合新聞網 / 綜合報導
火災現場的濃煙對人體有嚴重危害，也常是火場致命的最大原因。 示意圖／ingimage
火災現場的濃煙對人體有嚴重危害，也常是火場致命的最大原因。 示意圖／ingimage

高雄城中城大樓大火釀46人死亡，震撼全台人民，也讓各界再次關注防火逃生資訊。對此，胸腔科醫師蘇一峰特別提醒，火災現場有大量濃煙，人體吸入後易導致肺部急性損傷、一氧化碳中毒等狀況，提醒民眾若經歷火場後幸運獲救，也要密切注意肺部相關症狀，避免延誤就醫治療時間。

高雄市鹽埕區府北路上的城中城大樓，14日凌晨發生嚴重火災，共計造成46人死亡、41人輕重傷。高雄市消防局長李清秀說明，造成嚴重傷亡的主要關鍵包含發生在凌晨時段、低樓層有許多玻璃帷幕、住戶多為弱勢長輩等，而罹難者致命原因，則多為濃煙嗆傷所致。

針對火場濃煙危害，蘇一峰在臉書發文表示，待在火災現場時，人容易吸入大量濃煙，進而造成急性肺部損傷，引起缺氧風險。他說明，原理在於滾燙的濃煙可能灼傷肺部與呼吸道，導致呼吸道水腫，無法正常進行氣體交換。

蘇一峰指出，發生上述狀況後，人體此時會因肺水腫缺氧與一氧化碳中毒昏迷，甚至因而死亡。他也特別提醒，若民眾遭遇火災後幸運獲救，由於同樣吸入許多濃煙，後續須密切注意自身的肺部功能，觀察有無肺阻塞、肺纖維化，或是肺癌的發生，避免錯失治療的黃金時間。

火災 一氧化碳中毒 高雄城中城

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