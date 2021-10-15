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台14線人止關例假日不施工 前往合歡山清境多掌握路況
合歡山、清境農場是南投縣的避暑勝境，每逢周末連假都會出現大量車潮，公路總局近來在台14線人止關73公里路段，進行邊坡保護工程，平日上午8時至下午17時，採施工20分鐘放行10分鐘的交通管制措施外，必要時採機動管制，埔里工務段表示，全部工程將至10月29日結束，但例假日不施工，仁愛分局表示，目前在5處景點加設交通崗對車輛進行流量管控。
清境農場前往合歡山路段，一年四季各有不同的景致，成為國人最愛前往的觀光熱點，第二區養護工程處表示，埔里工務段針對台14線人止關上方邊坡滑動，10月起正在展開邊坡保護施工，必要時採機動管制措施，但強調例假日不施工，請用路人耐心等候減速慢行，並聽從交管人員指揮通行，或提前改道行駛避開施工路段。
南投縣仁愛分局表示，針對台14甲線霧社以上路段，周末交通採取交管疏導方式，同時已在奧萬大、廬山、清境、武嶺及松雪樓等5處景點，加設多處交通崗，對車輛進行流量管控，以避免大量車潮的塞車情況。
第二區養護工程處交控中心表示，民眾前往上述風景區，可撥打免付費電話0800-001822及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231035查詢外，施工動態訊息也可利用智慧化省道即時交通資訊系統 http://168.thb.gov.tw ，查詢最新路況，或沿途收聽路況廣播訊息、注意沿線電子資訊看板（CMS）內容，充分掌握最新路況。
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