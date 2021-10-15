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風味新竹文化節24日展社造成果 「不彎腰菜園」先亮相

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣政府文化局戶外園區24日將辦「2021風味新竹文化節」，縣府今天辦宣傳活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府文化局戶外園區24日將辦「2021風味新竹文化節」，縣府今天辦宣傳活動。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府文化局戶外園區24日將辦「2021風味新竹文化節」，邀集13個鄉鎮市38個單位參展，展現社造豐碩成果。縣府今天辦宣傳活動，新埔鎮內立社區發展協會為長輩與身障族設計的「不彎腰菜園」搶先亮相，長輩不用彎腰就能輕鬆參與食農教育，縣府文化局指出，活動當天還有「社造五感風味輪」闖關活動，可兌換限量小禮。

縣府文化局今天在縣史館舉辦活動記者會，請來客家文化推廣協會演唱山歌，以及台灣馨森藝文創協會的親子客語合唱，現場也精選展示今年特色成果，融合社區營造、地方文化、閱讀、劇場、影像、藝術等主題，還有內立社區復刻小型不彎腰菜園及大型米糕，以及北埔鄉水磜社區及南外社區的艾草風味系列成品，都富有在地特色。

文化局長李安妤說，2021風味新竹文化節共有38個單位參展，來自13個鄉鎮市，包括今年入選微笑社區及公民計畫的14個社區及2位公民等，帶來各種展示與體驗，成果將於24日登場，歡迎民眾透過成果展的五個感官，一起來體驗新竹縣文化五感風味。

微笑公民邱郁羣說，希望透過這次機會將文史知識轉化成以小狗插畫主題人物方式，寫成狗狗的宇宙故事，用可愛趣味的方式帶領兒童認識地方文化，也製作六家地區的6個林家建築地圖，希望未來「狗勾歷險記」系列能夠在竹北的各個古蹟群出現。

內立社區發展協會總幹事溫文正說，社區針對長輩及身障輪椅人士設計出小型不彎腰菜園，不只不用彎腰，走道夠寬，輪椅方便進出，也積極推廣食農教育，長輩們自給自足共餐，也調查社區環境的植物、昆蟲等都做彙整記錄，讓更多人看見社區活力。

新竹縣政府文化局戶外園區24日將辦「2021風味新竹文化節」，縣府今天辦宣傳活動，新埔鎮內立社區發展協會為長輩與身障族設計的「不彎腰菜園」搶先亮相。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府文化局戶外園區24日將辦「2021風味新竹文化節」，縣府今天辦宣傳活動，新埔鎮內立社區發展協會為長輩與身障族設計的「不彎腰菜園」搶先亮相。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府文化局戶外園區24日將辦「2021風味新竹文化節」，縣府今天辦宣傳活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府文化局戶外園區24日將辦「2021風味新竹文化節」，縣府今天辦宣傳活動。圖／新竹縣政府提供

新竹 文化局 食農教育

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