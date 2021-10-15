剝水煮蛋總坑坑疤疤？網曝3招「完美去殼法」 再揭1挑蛋關鍵
水煮蛋是相當常見的餐桌美食之一，除了烹飪方式簡單又快速，也相當健康營養。不過有網友就表示，水煮蛋煮好後的「剝殼」是一大難題，每次剝完總留下坑坑疤疤的痕跡，讓他相當苦惱，好奇「有什麼方法能剝得好看？」文章引起熱烈回應。
原PO在PTT發文表示，自己習慣一次煮10粒、20粒水煮蛋，每次煮完就是裝好滿滿一盒存放冰箱，方便之後隨時食用。但讓他困擾的是，煮好後的水煮蛋實在很難剝得好看，不論再小心都會搞得坑坑疤疤的，困惑直呼「水煮蛋剝殼有沒有秘方？」
文章曝光後，許多網友都分享各自招數，其中最多人提到的3招為拿針輕戳、浸泡冷水和泡水搖晃，紛紛留言「煮之前先敲裂，出來後沖冷水」、「煮前拿小針去刺蛋底部氣室外的殼」、「先在氣室戳孔」、「鈍的那頭拿針紮一下」、「煮完立刻丟冰水，不能放涼」、「撈起來浸冰水，越冰越好不要省」、「放保鮮盒加冰水，蓋蓋子狂搖就會自動剝落」、「盒子裝水再丟進去，搖晃後完美去殼」。
此外，不少人也提到殼好不好剝和蛋的新鮮度也有關聯，回應「買太新鮮的蛋才會黏殼」、「越新鮮的越難剝」、「會很難剝應該是蛋太新鮮就下去煮，買回家冰個幾天再煮會好一點」、「說有秘方的一定是沒煮過非常新鮮的蛋」、「有次跑去市場買超新鮮的蛋，結果真的超難剝」。
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