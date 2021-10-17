北投麗禧年度唯一優惠 線上旅展65折起　住宿券萬元有找 豪華一泊二食現省5千元

北投麗禧溫泉酒店一年一度線上旅展開跑，即日起至11月8日晚間10時止，搶先推出ITF線上旅展，主打年度唯一折扣優惠，祭出住宿券65折、泡湯券72折、SPA券88折起等，讓消費者進入泡湯旺季前，聰明搶購多重超值優惠票券。

線上旅展限定優惠 山景房住宿萬元有找

北投麗禧年度熱銷商品「淡季雅緻山景客房住宿券」線上旅展獨家販售，每張售價9,999元，原價15,400元，折扣約65折，可入住15坪雅緻山景客房一晚與享用豐盛早餐兩客，以及免費享用客房迷你吧與迎賓水果，同時暢享人氣露天風呂與戶外風呂的設施，是不可錯過的必買商品。

北投麗禧熱銷商品「雅緻山景客房住宿券」售價僅9,999元，只在線上旅展獨家販售。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

另外，「雅緻豪華客房一泊二食券」每張17,400元，原價23,276元，折扣約75折，平假日都可入住且不需加價，可享高樓層豪華客房一晚，體驗價值2,580元+10%晚間套餐兩客及豐盛早餐。晚間套餐可選擇中式雍翠庭品嚐「典藏海陸套餐」，享星蔥牛肋排與樹子波士頓龍蝦佐水粄雙主菜；或可選擇至C'est Bon歐陸餐廳享用「岩燒龍蝦套餐」或「澳洲AA7+和牛」六件式套餐，體驗山林環繞的奢華饗宴。另有「雅緻家庭客房住宿券」每張17,900元(原價24,200元，約74折)。

雅緻豪華客房一泊二食券17,400元，可享受館內雍翠庭「典藏海陸套餐」兩套，享受超值雙主菜。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

雅緻豪華客房一泊二食券17,400元，可大啖「岩燒龍蝦套餐」兩套。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

秋冬泡湯必備票券 即買即用最划算

此次線上旅展主打全年優惠券，不分平假日都可使用。「露天風呂全年券」每張1,300元（原價1,800元），盡享占地百坪、挑高九米的露天風呂，包含冷熱池、桑拿、蒸氣室、無限享用軟性飲料與餅乾小點。而「獨立湯屋泡湯券」每張2,000元（原價2,300元），可雙人使用獨立湯屋90分鐘，並加贈手工風味奶酪兩份，愜意享受白磺泉的滋潤與寵愛。

熱銷的露天風呂泡湯券，今年推出「露天風呂全年券」每張1,300元。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

還有首次推出的「儷漾SPA券」每張3,850元，可享受館內超人氣「60分鐘東方經絡療程」，藉由與經絡對應的五行精油，透過芳療師的精湛手藝，徹底釋放壓抑已久的身心。憑券至儷漾SPA使用療程，再享露天風呂優惠加購價1,000元。

「儷漾SPA券」每張3,850元，可享受60分鐘東分經絡療程。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

北投麗禧溫泉酒店線上旅展10月8日上午10點準時開賣，線上旅展：https://bit.ly/3iAhUsa；洽詢專線02-2898-8888。