中國進口食品申請新令！ 中小業界影響大 憂申請不易

中國大陸海關總署今年4月12日對外公布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求所有國家或地區，舉凡要進口食品至中國，須由所屬國家或地區統一送件申請，新制明年元旦生效，業界評估，中小型業者影響多，且新申請註冊並不容易。

衛福部、農委會、國貿局今天緊急開記者會，要求所有國內外銷業者與生產企業、農民團體約10萬業者，10月22日以前完成線上註冊，助台灣於10月底前送交推薦函、註冊名單，向中國海關總署提出申請審核註冊，錯過則必須自行個案申請。

某食品業者表示，台灣輸出的保健食品、調味料也不少，除了糕餅外，包餡麵食也是大宗，除了過去4類已經註冊申請過的品項業者不受影響外。他憂心，其餘的種類品項，恐怕都過不去了。原因是這是由國家認證統一申請，這在東南亞、泰國已經運作很久了，但兩岸關係尷尬，台灣要以國家名義申請中國大陸會部會審核通過還不好說，今年已經有不少台灣業者自行個別申請，幾乎都不太會過。

農委會國際處副處長林志鴻表示，台灣輸出中國大陸糕餅不少，其餘還包括植物油、咖啡類、調製蔬菜等等；中國大陸這項規定，是確保輸到中國大陸的食品是安全的，對全國跟中國大陸有貿易往來的國家一視同仁，並非臨時，中國大陸今年年初就通報WTO會員國。

中華農企發展協會副秘書長林裕紘表示，國內廠商要向中國國家認證認可監督管理委員會（CNCA）提出申請，比如最基礎的要有食品安全管制系統（HACCP）認證，目的在於可以證明所生產的食品是安全的；過去食品單位的管理方式，「在於不管理你」，但若產品有問題就下架回收，「但現在已經轉變成要先證明你生產的是安全的產品，否則就不讓你進口」。

林裕紘表示，過去中國大陸僅在少數敏感性的產品有規範，比如已經通過申請的4大類，而現在是擴大為18類，對進口食品的安全要求很嚴格，但對本國業者，不必然有這樣嚴格的要求，美國FDA FSMA海外供應商查證計畫也是這樣的，各國都有不同要求規範；也因此，國內過去長期出口的大型業者沒有影響，但中小型業者，無法證明自己所生產的食品安全無虞，這波新制就會受到影響。

根據中國大陸規定，需要提出申請的進口食品，總計有18類，包含肉與肉製品、腸衣、水產品、乳品、燕窩與燕窩製品、蜂產品、蛋與蛋製品、食用油脂和油料、包餡麵食、食用穀物、穀物製粉工業產品和麥芽、保鮮和脫水蔬菜以及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、特殊膳食食品、保健食品等。

其中除了肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩及燕窩製品4類，先前中國已經要求要註冊，至於其他品項的業者，必須重新註冊申請。