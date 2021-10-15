許石音樂圖書館添萬件黑膠CD 信雅古典音樂珍藏區啟用

台南許石音樂圖書館新設「信雅古典音樂珍藏專區」，由醫師葉思雅、張信惠夫婦捐贈萬件古典音樂黑膠唱片及CD館藏，開放民眾借閱及到館聆聽。受疫情影響，夫婦倆無法回台，今天委託親友顏成章、前衛生署長李明亮參加啟用儀式，並視訊連線見證。

葉思雅為台北人，從小就非常喜歡音樂，課餘時間熱愛聲樂，在台大醫院婦產科完成醫師訓練後，即帶著家人赴美到耶魯大學進行研究教學，曾任費城愛因斯坦醫學中心婦產科主任；妻子張信惠就讀國立藝專，主修鋼琴，音樂成為夫妻的共同興趣。移民美國後，夫婦倆常去欣賞音樂會、逛唱片行及買唱片，葉思雅退休後到賓州老人中心主持每周一次的音樂欣賞節目，展開音樂教學的第二人生。

基於對台灣鄉土的感懷，葉思雅夫婦夢想將一生的音樂收藏獻給故鄉，歷經一年多尋覓，選定許石音樂圖書館，一萬多件音樂珍藏在去年4月底運送回台，圖書館逐一分類建檔，在1樓設置「信雅古典音樂珍藏」專區陳列，並於地下1樓增設「信雅古典音樂欣賞室」，提供民眾於館內聆賞黑膠唱片的美妙樂音。

葉思雅說，這些收藏是他們對兒女成長培養最好的禮物，最大的夢想是將這些保貴的音樂珍藏獻給故鄉台灣，讓台灣年輕人有機會分享最好的音樂，並鼓勵他們喜愛古典音樂。