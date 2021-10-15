企業響應路口安全 台積電訂供應商運輸管理白皮書

交通部訂今年10月為交通安全月，公路總局於今天舉行民間標竿企業供應鏈運輸安全管理座談會。台灣積體電路製造股份有限公司在會上說，為確保優質的供應鏈交通運輸安全文化，已訂定供應商運輸管理白皮書，122家供應商全數簽署，共同提升運輸安全與降低道路與環境衝擊。

交通部去年9月首次辦理交通安全周，今年首度擴大訂10月為交通安全月，並以「路口慢看停、行人停看聽」活動主題關注出行安全。

為號召民間企業共同持續推廣道路交通安全，落實「路口慢看停」的交通文化，公路總局於今舉辦民間標竿企業供應鏈運輸安全管理座談會，邀請台積電及建興貨運公司，分別從企業供應鏈供應商及承包貨運商落實運輸安全管理進行經驗分享。

交通部政務次長陳彥伯擔任座談會主持人，產官學界共同分享供應鏈運輸安全管理發展經驗與未來展望，以利互相觀摩學習、凝聚寶貴知識並複製成功經驗，共同提升道路交通安全。

陳彥伯致詞時說，每年有40多萬交通事故，很多都發生在路口，占了六成。此外，所有交通事故中有1.8萬件屬於行人，要重拾禮儀文化，重新塑交通安全文化。

陳彥伯說，希望交通安全是連續性、不是煙火式，從誓師大會到記者會、座談會等，都是希望喚起大家對交通安全的重視。交通安全是人、車、路、業，企業如果可以發自內心對交通安全重視，能提升整體安全。

公路總局局長許鉦漳也說，日前九大運輸業者共同響應路口交通安全，減少路口事故，所有單位都動起來，就欠缺一塊企業界。希望路口安全可以降到零事故、零意外。

陳彥伯說，企業必須透過運送途徑，才能取得原物料或商品進行製造或販售，而以車輛裝載運送貨物、貨櫃為主汽車相關貨運業則在供應鏈系統中扮演非常重要角色，一旦發生道路運送事故風險，將造成人員傷亡或其他損傷，因此企業對於供應鏈運輸安全的維護是必須要共同合作。

他表示，該次座談會由台積電分享於3月領先國內半導體業界發布供應商運輸管理白皮書，強化車輛硬體安全與駕駛行為規範，為供應商運輸安全立下標竿。至於未合規定供應商，將減少業務合作，促使貨主端與運送端共同關注交通安全的重要性，以期望未來有更多不同業別的企業效仿。

據悉，該白皮書內以交通部「道路交通安全規則」為藍本，並參照業界管理指標及國際運送危險物品運輸管理等相關規則所訂定，台積電要求供應商應遵守該白皮書，及其經營所在國與地區的法律和法規，並據以建構運輸安全管理體系，台積電也鼓勵供應商應要求其供應商、承包商和服務提供商遵循該白皮書內容，以優於法規要求，與台積電共同提升運輸安全與降低道路與環境衝擊。

台積電與會代表、供應鏈永續專案副處長陳光煥說，公司對於運輸安全的關注焦點有四大部分。第一是管理範疇、包含槽罐車、化學品運輸車、廢棄物運輸車；三大面項焦點則針對系統、人員、硬體；同時定義四大管理作為，制定規範、要求簽署、輔導稽核、教育訓練；最後是成效與規畫方面，運輸管理白皮書簽署共122家供應商，也就是百分之百同意接受所有規定。