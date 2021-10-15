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蠶絲竟成醫療材料 陽明交大研發技術動物實驗成功

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
陽明交大生物醫學工程學系教授鍾次文的研究團隊。圖／陽明交大提供
陽明交大生物醫學工程學系教授鍾次文的研究團隊。圖／陽明交大提供

蠶絲不僅可以製作衣服穿在身上，竟也可以做成醫療材料。國立陽明交通大學研究團隊發現，一顆平均大小只有0.00000783公分的奈米微粒，結合從蠶絲萃取出的蛋白加上多巴胺，創造出具備熱感應與抗氧化的藥物貼片，可加速傷口癒合，目前已在動物身上實驗成功，未來可望擴大應用。

陽明交大生物醫學工程學系教授鍾次文的研究團隊，與農委會苗栗農業改良場協同取得品質穩定的良好蠶繭，經過化學脫膠後純化成蠶絲蛋白，並將蠶絲蛋白與多巴胺合成奈米大小的微粒，成功研發出具備熱感應與抗氧化的「蠶絲多巴胺」藥物儲存及釋放載體。

不過，若要具備良好醫療效果，必須找到具備生物相容性，同時又能穩定釋放藥物的材料。鍾次文表示，蠶絲是由蛋白質組成，是一種天然的生醫材料，多巴胺本來就是一種神經傳導物質，可覆蓋在不同材料表面形成多功能塗層，，一旦製成奈米微粒後，可以吸附不同特性的藥物，穩定的把藥物釋放出來。

陽明交大表示，目前研究團隊已把這項技術結合肝素（抗凝血劑）製成貼片，並在小鼠的傷口上實際測試，發現可以降低血栓，證實這項技術應用於傷口治療具很好的潛力，這也是台灣第一次製備出具備熱感應的「蠶絲多巴胺」奈米微粒，它可以經過紅外光照射，觸發並控制貼片承載藥物的釋放速率，達到精準醫療需求。

鍾次文過去就曾以蠶絲作為材料，研發出可用於受傷心肌修復的綴補片，這次再運用相同材料，嘗試應用在傷口癒合上，證實相關技術已經越來越趨於成熟，可以應用在不同領域。

奈米 交大

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